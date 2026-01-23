 México vence a Panamá con un autogol en partido amistoso
Deportes

México vence a Panamá con un autogol en el tiempo añadido

Ambas selecciones se preparan para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que arranca en junio.

México derrotó a Panamá en duelo amistoso fuera de la fecha FIFA
México derrotó a Panamá en duelo amistoso fuera de la fecha FIFA / FOTO: EFE

La selección de México derrotó el jueves por 0-1 a Panamá gracias a un autogol en el minuto 90+3, en un partido amistoso disputado fuera de fecha FIFA, marcado por el dominio del "Tri" y la sólida resistencia defensiva del conjunto panameño.

El encuentro comenzó con un conjunto mexicano presionando alto la salida de Panamá, que optó por replegarse en su propio campo y buscar el contragolpe con balones largos dirigidos a Kadir Barría.

Aunque México mantuvo la iniciativa durante los primeros minutos, la primera acción de peligro fue para los panameños. Al minuto 9, Giovany Herbert probó con un disparo de larga distancia que pasó cerca del arco defendido por José Rangel.

Tras esa llegada, el Tri volvió a hacerse con el control del balón, pero no logró inquietar con claridad hasta el minuto 34, cuando Brian Gutiérrez ejecutó un tiro libre que significó el primer remate a puerta de los locales.

La ocasión más clara de la primera mitad fue nuevamente para México. Al minuto 42, Richard Ledezma envió un centro que Germán Berterame conectó de cabeza, aunque el balón se fue desviado, para alivio del conjunto panameño.

Gol del triunfo

La segunda parte mantuvo el mismo guion, con México dominando la posesión y Panamá resistiendo en su campo.

Berterame avisó al 54 con un remate que salió fuera, y al minuto 61 Kevin Castañeda tuvo una opción clara frente al arco, pero el guardameta Gunn evitó el gol con una buena intervención.

Panamá apenas logró generar peligro y su primer disparo del complemento llegó al minuto 64, con un intento de Ángel Caicedo.

En los minutos finales, México intensificó su presión. Al 89, Armando González exigió nuevamente a Gunn con un cabezazo que el arquero desvió por encima del travesaño.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, en el tiempo añadido llegó el gol del triunfo. Al minuto 90+3, una combinación entre Jesús Gallardo, Armando González y Kevin Castañeda terminó con un autogol de Richard Peralta, que selló la victoria mexicana.

*Información EFE.

