Neymar convierte su vida en una exposición interactiva

Deportes

El delantero del Santos reunió en un espacio curiosidades sobre su vida y unas 65 piezas de su acervo personal.

Neymar hace una exposición sobre su carrera
FOTO: EFE

Aún en activo, Neymar ya se exhibe como leyenda. Una exposición interactiva sobre su vida ha atraído a unas 10 mil personas en un mes en el paulista estadio Pacaembú, con entradas de hasta 25 dólares (Q191). El siguiente paso: hacerla recorrer el mundo.

"Neymar Jr. - Gigante por su propia naturaleza": así se llama la muestra del 'Menino Ney', que parafrasea uno de los versos del himno nacional de Brasil, el cual lleva tatuado en el pecho el dorsal 10.

El delantero del Santos, a través de NR Sports, empresa que gestiona su imagen y que acaba de adquirir los derechos de la marca Pelé, ha reunido en un espacio curiosidades sobre su vida y unas 65 piezas de su acervo personal, entre trofeos, camisetas y fotografías.

La actividad, que cuenta con el apoyo de varias de las marcas que patrocinan al futbolista, como Puma, Red Bull o 'Pley by Ney' -una línea de bebidas-, también incluye la posibilidad de vestirse de corto, pisar el césped del mítico estadio Pacaembú, en São Paulo, y recrear las jugadas del exjugador del FC Barcelona y París Saint-Germain (PSG).

Acompañados por monitores, los asistentes pueden lanzar faltas con barreras, chutar penaltis con un portero y ensayar regates.

Neymar Júnior, una marca global 

"Neymar Júnior es una marca global que tiene arraigo y es de todo el mundo. Por eso, esperamos que este modelo de proyecto que hemos construido pueda perdurar durante muchos años y en muchas localidades diferentes", afirma a EFE Felipe Giocondo, socio de la agencia de eventos Plan.E, encargada de elaborar y estructurar la exposición.

La propuesta ha tenido buena acogida en la capital paulista. Según estimaciones preliminares, por ella han pasado unas 10.000 personas.

Abrió el 3 de enero y pondrá punto y seguido este sábado, porque la idea es llevarla a otros rincones de América Latina y Europa -principalmente España y Francia-, así como a Arabia Saudí.

"Ya hemos recibido algunas invitaciones para ir a otras ciudades de Brasil, pero también queremos exhibirla en otros países", apunta.

Foto embed
Exposición de Neymar - EFE
El Santos de Neymar asegura su permanencia en el Brasileirao

Santos selló su permanencia con un 3-0 decisivo ante Cruzeiro, un triunfo que no solo evitó el descenso, sino que también le otorgó el último cupo para la Copa Sudamericana 2026.

*Información EFE.

