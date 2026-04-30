 Agresión Vial en Calzada San Juan: Despido Inmediato
Nacionales

VIDEO. Agresión vial en calzada San Juan termina en despido

Dos hombres fueron captados agrediendo a un conductor en la vía pública, pero portaban uniformes; empresa anunció medidas por dicho video.

Compartir:
Agresión vial en Calzada San Juan ,
Agresión vial en Calzada San Juan / FOTO:

Una vez más quedó captado en video una agresión vial que evidencia la intolerancia en la vía pública. En las imágenes se observan a dos hombres violentando el vehículo de un conductor mientras se encontraba en el tráfico de la Calzada San Juan. Aunque no se precisan las causas que detonaron la conducta violenta, las reacciones de los individuos quedaron grabadas en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El clip no solo capta la violencia con la cual los dos hombres actuaron para causar daños al vehículo, sino también evidenciaba que pertenecían a una empresa que se vio involucrada. 

La empresa se pronunció por este hecho, en el cual no se reflejan los valores ni la ética corporativa, y anunció la desvinculación con los involucrados.

"Las dos personas involucradas han sido separadas de nuestra empresa", expresó y anunció que estarían poniéndose en contacto con las personas afectadas para ofrecerles su apoyo y asegurar que la situación se resuelva de manera justa.

Asimismo, anunció que realizarán una auditoría interna de sus protocolos de tránsito y conducta para reforzar la formación de su equipo que tiene que circular en la vía pública.

Intolerancia en el tráfico 

A diario surgen videos que lograron captar la intolerancia en el tráfico del país y muestran peleas y agresiones en la vía pública. Esto se incrementó en los últimos meses en los cuales se ha notado un fuerte aumento en el tiempo de cada viaje. 

Autoridades hacen un llamado a planificar cada viaje, conducirse con precaución y cumplir con el reglamento de tránsito con la finalidad de que la circulación no se vea más afectada por causas humanas. 

En Portada

El colombiano César Guavita domina San Rafael Pie de la Cuesta t
Deportes

El colombiano César Guavita domina San Rafael Pie de la Cuesta

12:25 PM, Abr 30
SIT descarta intrusión a su infraestructura y refuerza medidas de seguridad cibernéticat
Nacionales

SIT descarta intrusión a su infraestructura y refuerza medidas de seguridad cibernética

12:31 PM, Abr 30
Más del 50% de la población en Guatemala consume agua contaminada, según autoridadest
Nacionales

Más del 50% de la población en Guatemala consume agua contaminada, según autoridades

11:49 AM, Abr 30
Anuncian cambios en la Dirección General de Transportest
Nacionales

Anuncian cambios en la Dirección General de Transportes

10:18 AM, Abr 30
Renap denuncia irregularidades y reporta captura de trabajadores por presunta manipulación de datost
Nacionales

Renap denuncia irregularidades y reporta captura de trabajadores por presunta manipulación de datos

08:53 AM, Abr 30

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalFiscal GeneralLiga NacionalReal MadridEE.UU.Estados UnidosSemana Santa
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos