Agresión Vial en Calzada San Juan: Despido Inmediato

Una vez más quedó captado en video una agresión vial que evidencia la intolerancia en la vía pública. En las imágenes se observan a dos hombres violentando el vehículo de un conductor mientras se encontraba en el tráfico de la Calzada San Juan. Aunque no se precisan las causas que detonaron la conducta violenta, las reacciones de los individuos quedaron grabadas en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.
El clip no solo capta la violencia con la cual los dos hombres actuaron para causar daños al vehículo, sino también evidenciaba que pertenecían a una empresa que se vio involucrada.
La empresa se pronunció por este hecho, en el cual no se reflejan los valores ni la ética corporativa, y anunció la desvinculación con los involucrados.
"Las dos personas involucradas han sido separadas de nuestra empresa", expresó y anunció que estarían poniéndose en contacto con las personas afectadas para ofrecerles su apoyo y asegurar que la situación se resuelva de manera justa.
Asimismo, anunció que realizarán una auditoría interna de sus protocolos de tránsito y conducta para reforzar la formación de su equipo que tiene que circular en la vía pública.
Intolerancia en el tráfico
A diario surgen videos que lograron captar la intolerancia en el tráfico del país y muestran peleas y agresiones en la vía pública. Esto se incrementó en los últimos meses en los cuales se ha notado un fuerte aumento en el tiempo de cada viaje.
Autoridades hacen un llamado a planificar cada viaje, conducirse con precaución y cumplir con el reglamento de tránsito con la finalidad de que la circulación no se vea más afectada por causas humanas.