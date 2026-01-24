Flick señala el principal problema del Barça

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció este sábado en la previa del duelo de LaLiga EA Sports ante el Real Oviedo en el Spotify Camp Nou y lanzó un mensaje claro a su plantilla: la concentración desde el inicio será clave. El técnico alemán subrayó que en los últimos encuentros su equipo ha comenzado por detrás en el marcador, una dinámica que quiere corregir de inmediato. "Es bueno jugar en casa, queremos ganar. No tenemos que pensar en el rival, se trata de nosotros, de cómo empezamos los partidos", afirmó Flick, insistiendo en que "en los últimos encuentros nos han marcado primero y tenemos que estar atentos".
El oriundo de Heidelberg volvió a poner el foco en la atención defensiva durante todo el partido, especialmente tras haber encajado goles poco después de marcar. "Hemos cometido algunos errores, por eso nos han marcado. Tenemos que estar atentos durante los 90 minutos. Aunque controlemos el balón, hay que estar listos en defensa", explicó. En ese sentido, restó dramatismo a los problemas en acciones a balón parado, asegurando que el equipo ya ha demostrado solvencia en ese aspecto: "En el pasado lo hicimos bien, confío en mi equipo, podemos gestionarlo".
Flick le pide concentración a sus jugadores
Flick también dejó claro que el contexto liguero no debe distraer a sus jugadores. Preguntado por el partido entre el Real Madrid y el Villarreal, señaló que no tendrá impacto en el rendimiento de su equipo: "No tendrá ninguna influencia". "Aún queda mucho por delante. No estoy seguro de si tendré tiempo de ver ese partido", añadió. En el apartado individual, abrió la puerta a la titularidad de Ronald Araujo, aunque con cautela: "Podría ser una opción como titular, dependerá del estado físico".
Finalmente, el técnico azulgrana defendió a Pau Cubarsí, destacando su juventud y margen de crecimiento. "Tiene 19 años. Es normal que no juegue siempre al máximo nivel, pero aún tiene mucho potencial. Para mí es uno de los mejores defensas de España", aseguró.
Sobre Gavi, pidió paciencia en su recuperación: "Está mejorando mucho, pero lo mejor para él es ir paso a paso". Además, elogió el impacto de Fermín López en el equipo: "Siempre puede darle la vuelta a los partidos, nunca sabes qué va a pasar. Tiene dinamismo, intensidad y es muy peligroso cuando ataca al espacio".
.