La NFL volverá al Santiago Bernabéu en 2026

La NFL volverá a hacer historia en Madrid con la celebración de un partido de temporada regular en el estadio Santiago Bernabéu durante la temporada 2026. El regreso del fútbol americano a la capital española confirma la apuesta firme de la liga por consolidar su presencia en Europa y refuerza el papel de Madrid como uno de los grandes escenarios deportivos internacionales. Tras el éxito del primer encuentro disputado en noviembre, el Bernabéu se perfila como una sede clave dentro de la estrategia global de la NFL.
El debut de la NFL en el estadio del Real Madrid dejó señales muy positivas. El duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders agotó todas sus entradas el primer día, un dato que refleja el creciente interés por este deporte en España. Desde el Ayuntamiento de Madrid y el propio club blanco valoraron de forma muy favorable la organización y la respuesta del público, lo que ha facilitado un entendimiento sólido entre ambas partes para pensar en una relación a largo plazo.
La NFL quedó satisfecha con la casa del Real Madrid
Este movimiento se enmarca en la decisión de los propietarios de la NFL de ampliar el número de partidos internacionales por temporada. A partir de 2025, la cifra pasó de cuatro a ocho encuentros fuera de Estados Unidos, con la posibilidad de alcanzar hasta nueve en 2026. Ciudades como Londres, Berlín, São Paulo, Dublín y Madrid han sido protagonistas de esta expansión, confirmando el atractivo global de la liga y su ambición por conquistar nuevos mercados.
El nuevo Santiago Bernabéu juega un papel fundamental en estos planes. La profunda remodelación del estadio, finalizada en el verano de 2025 tras una inversión cercana a los 1.300 millones de euros, ha transformado el recinto en un espacio moderno, multifuncional y preparado para albergar grandes eventos más allá del fútbol. Para el Real Madrid, esta versatilidad es clave en su estrategia de crecimiento, orientada a maximizar ingresos comerciales y posicionar al estadio como un referente mundial.
Pese a algunas preocupaciones vecinales relacionadas con el ruido y el uso intensivo del estadio, estas no se consideran un obstáculo serio para la celebración de futuros partidos de la NFL. Todo apunta a que el regreso del fútbol americano al Bernabéu será solo el inicio de una colaboración más amplia y sostenida en el tiempo, consolidando a Madrid como una de las capitales europeas del deporte espectáculo y fortaleciendo el vínculo entre la NFL y el público internacional.