Resultado Marquense vs. Achuapa por el Clausura 2026

Tras el triunfo de Cobán Imperial sobre Comunicaciones (2-3) en el estadio Cementos Progreso, la continuidad de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continuó en el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos con el duelo entre los "Leones Amarillos del Occidente" del Deportivo Marquense y los "Cebolleros" del Deportivo Achuapa.
Es de recordar que Comunicaciones y Marquense tienen una lucha particular y es en la zona del descenso, son los dos últimos lugares y por ende serían los condenados al descenso si llegasen en esas posiciones al finalizar la fase regular.
La motivación era grande en el estadio Marquesa de la Ensenada tras enterarse de la derrota de los "Cremas", por lo que el equipo salió con los ánimos por los cielos a buscar el triunfo que lo alejara un poco de los "Albos", ya que estaban igualados en puntos.
Pero el juego fue complicado para los "Leones Amarillos" ya que Deportivo Achuapa de Rafael Loredo llegaron a hacer un duelo inteligente y acerrar los espacio en la zaga visitante.
Prácticamente en la primera parte no hubo emociones de gol, solo acercamientos tibios que no fueron exigentes para los porteros Manuel Sosa de Marquense y Ederson Cabezas de Achuapa.
Diego Casas salva el partido
Marquense realizó dos variantes para el segundo tiempo, Achuapa solo uno, y así los clubes siguieron en la búsqueda de sus objetivos; los locales por ganar, los visitantes por lo menos sumar un empate.
El futbolista uruguayo de Marquense, Diego Casas, fue protagonista en el arranque del segundo tiempo. Primero hizo una chilena que inquietó el arco achuapaneco a los 48, luego, sacó un remate fuerte que complicó a Cabezas al 59, pero el marcado seguía empatado a cero goles.
Y sí, fue el sudamericano que aprovechó una jugada en la cual el portero Cabezas tenía la pelota, pero una viveza de Diego Casas terminó por robarle el esférico y marcar a portería vacía ante la sorpresa de propios y extraños. Tras el gol, que fue anotado al 71, los jugadores visitantes le reclamaron al árbitro su decisión, pero Sergio Reyna no dio marcha atrás a su decisión.
Erick Sánchez, jugador de Achuapa, debió salir con un tanque de oxigeno tras desvanecerse dentro del terreno de juego en la recta final del partido.
Al final del partido, Marquense obtiene tres puntos de oro ante Deportivo Achuapa, que suma dos fechas sin ganar puntos (perdió en casa ante Comunicaciones y hoy ante Marquense de visita).
Los "Leones Amarillos del Occidente" no solo ganan sus primeros tres puntos del Clausura 2026, sino suman tres puntos de oro en el tema acumulado y llegan a 26 unidades, superando por 3 a Comunicaciones y de esa forma sale momentáneamente de la zona del descenso, dejando en una situación complicada al Achuapa y a Guastatoya, este último juega mañana.