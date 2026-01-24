Resultado Villarreal vs. Real Madrid - Jornada 21 LaLiga

El Real Madrid afrontó este sábado una de esas visitas tradicionalmente incómodas en LaLiga. Los merengues viajaron hasta Castellón para medirse al Villarreal, un rival que suele crecer en su estadio y complicarle el panorama a los blancos. Sin embargo, el conjunto madrileño supo resistir y terminó llevándose tres puntos de oro de La Cerámica, un escenario históricamente exigente para cualquier visitante.
El encuentro fue áspero, muy disputado y con constantes interrupciones, marcado por las faltas y el ritmo irregular. En medio de ese contexto trabado, volvió a aparecer la figura de Kylian Mbappé para marcar la diferencia. El delantero francés anotó el primer gol del partido al minuto 47, tras estar atento a un mal despeje de la defensa local y definir con gran precisión dentro del área, confirmando su papel como el jugador más determinante del ataque blanco, ya al minuto 90+4 sentenció el juego desde el punto penal que el mismo provocó y se confirma como el máximo goleador del campeonato.
Real Madrid dormirá como líder
Gracias a este triunfo, el Real Madrid alcanzó los 51 puntos y se colocó como líder provisional del campeonato español. No obstante, la cima aún no está asegurada, ya que el Barcelona jugará este domingo en el Spotify Camp Nou ante el Real Oviedo. En caso de una victoria blaugrana, los blancos volverían a descender al segundo puesto de la clasificación, manteniendo abierta la pelea por el liderato.
En el plano internacional, el calendario no da respiro al conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa. Este miércoles, el Real Madrid afrontará la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, con una exigente visita a Lisboa para enfrentarse al Benfica de José Mourinho, un viejo conocido del club.
Una victoria en territorio portugués le permitiría a los merengues asegurar su clasificación directa a los octavos de final, cerrando así una semana clave tanto en lo doméstico como en lo europeo.