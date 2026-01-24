 Resultado Villarreal vs. Real Madrid - Jornada 21 LaLiga
Deportes

Real Madrid se coloca como líder provisional de LaLiga

El Real Madrid venció 0-2 al Villarreal en La Cerámica con doblete de Mbappé, alcanzó los 51 puntos y es líder provisional de LaLiga, a la espera del partido del Barcelona este domingo ante el Oviedo.

Compartir:
Celebración del Real Madrid ante el Villarreal - EFE
Celebración del Real Madrid ante el Villarreal / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid afrontó este sábado una de esas visitas tradicionalmente incómodas en LaLiga. Los merengues viajaron hasta Castellón para medirse al Villarreal, un rival que suele crecer en su estadio y complicarle el panorama a los blancos. Sin embargo, el conjunto madrileño supo resistir y terminó llevándose tres puntos de oro de La Cerámica, un escenario históricamente exigente para cualquier visitante.

El encuentro fue áspero, muy disputado y con constantes interrupciones, marcado por las faltas y el ritmo irregular. En medio de ese contexto trabado, volvió a aparecer la figura de Kylian Mbappé para marcar la diferencia. El delantero francés anotó el primer gol del partido al minuto 47, tras estar atento a un mal despeje de la defensa local y definir con gran precisión dentro del área, confirmando su papel como el jugador más determinante del ataque blanco, ya al minuto 90+4 sentenció el juego desde el punto penal que el mismo provocó y se confirma como el máximo goleador del campeonato.

Real Madrid dormirá como líder

Gracias a este triunfo, el Real Madrid alcanzó los 51 puntos y se colocó como líder provisional del campeonato español. No obstante, la cima aún no está asegurada, ya que el Barcelona jugará este domingo en el Spotify Camp Nou ante el Real Oviedo. En caso de una victoria blaugrana, los blancos volverían a descender al segundo puesto de la clasificación, manteniendo abierta la pelea por el liderato.

En el plano internacional, el calendario no da respiro al conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa. Este miércoles, el Real Madrid afrontará la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, con una exigente visita a Lisboa para enfrentarse al Benfica de José Mourinho, un viejo conocido del club.

Una victoria en territorio portugués le permitiría a los merengues asegurar su clasificación directa a los octavos de final, cerrando así una semana clave tanto en lo doméstico como en lo europeo.

Foto embed
Celebración del Real Madrid ante el Villarreal - Agencia EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Guatemala gana premio al mejor estand de país en la FITURt
Nacionales

Guatemala gana premio al mejor estand de país en la FITUR

03:41 PM, Ene 24
Real Madrid se coloca como líder provisional de LaLigat
Deportes

Real Madrid se coloca como líder provisional de LaLiga

03:57 PM, Ene 24
Agentes del ICE asesinan a un hombre en Minneapolis y desatan indignaciónt
Internacionales

Agentes del ICE asesinan a un hombre en Minneapolis y desatan indignación

02:22 PM, Ene 24
Hallan con vida a la influencer La Nicholette tras días de búsqueda en Sinaloat
Farándula

Hallan con vida a la influencer "La Nicholette" tras días de búsqueda en Sinaloa

03:51 PM, Ene 24

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos