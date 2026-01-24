Todo listo para la Media Maratón Max Tott 2026

La Media Maratón Max Tott 2026, conocida tradicionalmente como la Carrera de los Barrios, volverá a reunir a miles de corredores guatemaltecos en uno de los eventos pedestres más emblemáticos y antiguos del país. Como cada año, esta competencia no solo representa un reto deportivo de alto nivel, sino también una celebración de la historia, la identidad y el espíritu del atletismo nacional, consolidándose como una cita imperdible dentro del calendario deportivo de Guatemala.
La edición número 88 de la Max Tott se disputará el domingo 25 de enero, con salida programada a las 6:30 horas, momento en el que los atletas tomarán las calles de la Ciudad de Guatemala para completar los tradicionales 21 kilómetros del medio maratón. Corredores de distintas generaciones y niveles formarán parte de una prueba que combina exigencia física, tradición y orgullo deportivo, manteniendo viva una herencia que se transmite año con año.
Lo que debes saber de la Max Tott 2026
La competencia contará con categorías en las ramas femenina y masculina, reafirmando su carácter inclusivo y competitivo. Las divisiones oficiales serán Juvenil (14 a 17 años), Libre (18 a 39 años), Máster (40 a 59 años), Súper Máster (60 años en adelante) y No videntes, con premios en efectivo para los primeros lugares. Esta estructura permite que atletas de diferentes edades y condiciones participen en igualdad de oportunidades dentro de una de las pruebas más prestigiosas del país.
- El recorrido de la Max Tott 2026 combina sectores históricos y zonas modernas de la capital, ofreciendo un trazado representativo y desafiante. La salida se realizará en el Cerro del Carmen, en la zona 1, a un costado de la iglesia de Candelaria, pasando por el Puente de la Asunción en la zona 5. Posteriormente, los corredores transitarán por los bulevares Jardines de la Asunción y La Paz, continuando hacia la zona 16, cerca del Instituto Austriaco Guatemalteco y Ciudad Cayalá, para luego incorporarse al bulevar Rafael Landívar y al bulevar Vista Hermosa en la zona 15, antes de culminar en el histórico Campo de Marte.
La Max Tott fue concebida en 1936, aunque el primer recorrido oficial de 21 kilómetros se disputó el 29 de enero de 1938, dando inicio a una tradición que perdura hasta hoy. Figuras como Agustín Martín, primer ganador y triple campeón, y Doroteo Guamuch Flores, máximo vencedor con siete triunfos, marcaron la historia de la prueba.
En 1975, la carrera abrió oficialmente sus puertas a las mujeres, con la victoria inaugural de la salvadoreña Eleonora Rodríguez, y más adelante el dominio de corredoras guatemaltecas como Elsa Monterroso, quien suma nueve títulos. En la edición 2025, los campeonatos fueron para Alberto González y Viviana Aroche, reafirmando el alto nivel competitivo que distingue a esta histórica media maratón.