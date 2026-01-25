Aisha Solórzano y Ana Martínez se enfrentaron en la Liga MX

En una nueva jornada de la Liga MX Femenina, el fútbol guatemalteco tuvo un atractivo duelo en territorio mexicano. Ayer, en el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Aisha Solórzano y Ana Lucía Martínez se vieron las caras defendiendo los colores de FC Juárez y Cruz Azul Femenino, respectivamente. El encuentro finalizó con un empate 1-1, resultado que reflejó la paridad y la intensidad vivida a lo largo de los noventa minutos.
El partido se disputó bajo condiciones climáticas exigentes, con una fuerte lluvia que acompañó gran parte del segundo tiempo y añadió dificultad al desarrollo del juego. En ese contexto, Aisha Solórzano fue clave para el conjunto fronterizo, al marcar el gol del empate que permitió a Juárez rescatar un punto en casa. Su anotación confirmó su buen momento y su capacidad para aparecer en instantes determinantes.
Aisha Solórzano y Ana Lucía Martínez sobresalen
Por el lado de Cruz Azul, Ana Lucía Martínez volvió a destacar con una actuación sobresaliente que le valió ser elegida como la Mejor Jugadora del Partido. Se trata de la tercera ocasión en el presente torneo en la que recibe esta distinción, tras lograrlo anteriormente frente a Querétaro y Pachuca. Además, su rendimiento constante se suma al reconocimiento obtenido en el torneo pasado, cuando fue nombrada MVP, consolidándose como una de las figuras más importantes del campeonato.
El desempeño de ambas futbolistas no pasó desapercibido y refuerza sus opciones de ser convocadas nuevamente por la entrenadora Karla Maya. Todo apunta a que Solórzano y Martínez formarán parte de la lista para el próximo compromiso eliminatorio de la selección guatemalteca, que se disputará el sábado 28 de febrero ante Granada en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Un duelo que ilusiona y en el que el talento chapín buscará volver a ser protagonista.