Antigua y Xelajú igualan en el estadio Pensativo

En el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, la "Ciudad de las Perpetuas Rosas", el bicampeón nacional Antigua G. F. C. hizo su debut en casa durante el partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
El "Panza Verde" le hizo honor al conjunto quetzalteco del Xelajú M. C., club que llegó con los ánimos en alto tras un debut sensacional al golear en casa al Aurora 4-0.
La afición le respondió al bicampeón, que presentó un escenario deportivo en óptimas condiciones para jugar al futbol. Antigua también tuvo en la banca a su estratega, el argentino Mauricio Tapia, quien sufrió una descompensación en la fecha inaugural cuando visitaron a Cobán Imperial, y en donde no pudo dirigir el partido por ese tema de salud.
El balón rodó en el estadio Pensativo y tras unos minutos relativamente tranquilos, llegó un tiro de esquina para Xelajú al 18, donde el ejecutor, Jesús López metió un centro venenoso que pasó entre las piernas de Jorge Aparicio para que al centro de la portería llegara en una barrida precisa el nacional Kevin Ruiz para el 0-1 sorpresivo en Antigua.
Con el marcador en contra y la presión visitante, Antigua se topó con otro problema: Lesión de Enzo Fernández. Desde el minuto 27, el jugador uruguayo manifestó molestias en el tobillo izquierdo, y al minuto 32 el dolor incrementó, y le impidió seguir en el partido. Su puesto lo ocupó Diego Santis al 34.
Cuando el partido estaba por expirar en su primer tiempo, Derrikson Quiros se perdió el segundo gol de Xelajú, y minutos más tarde, apareció un gol de Antigua a través de Juan David Osorio, quien 45+2 igualaba las acciones en el estadio Pensativo.
Francisco Apaolaza fue amonestado al minuto 13, pero logró solventar la primera parte jugando al filo de la navaja, pero era una constante amenaza que tenía el técnico Mauricio Tapia ya que una segunda amarilla lo dejaría con un elemento menos. Dicha situación era abordada en el partido y en su entretiempo.
Empate en el Pensativo
El segundo tiempo comenzó con los mismos elementos en el terreno de juego. La primera gran emoción de gol llegó al 55 tras marcarse un penalti a favor de los quetzaltecos, pero Luis Morán se vistió de héroe y atajó a Steven Cárdenas.
Al 61, Walter López amonestó a Claudio De Oliveira, y dos minutos después, al 63, el jugador quetzalteco recibía una segunda amarilla por la falta por detrás a Dewinder Bradley, y eso significó su expulsión en el partido. Xelajú se quedaba con 10 jugadores para los últimos 27 minutos.
Al 81, Jesús López fue sustituido, minutos antes, un aficionado al perecer le había escupido la cara cuando el jugador visitante ejecutaba un tiro de esquina.
Al final, en el estadio Pensativo Antigua y Xelajú igualaron el partido, y los bicampeones suman su primer punto, y los quetzaltecos llegan a las cuatro unidades, los "Lanudos" siguen invictos en el torneo.
Para la tercera fecha, la cual arranca este martes 27 de enero, los rivales de esta noche jugarán ante los capitalinos, pero el miércoles 28 de enero. A las 19:00 horas, Municipal es local ante Xelajú y Antigua recibirá a Comunicaciones a las 21:00 horas.
Resultados de la segunda fecha
- Comunicaciones 2-3 Cobán Imperial
- Marquense 1-0 Achuapa
- Aurora 2-2 Municipal
- Mictlán 0-0 Guastatoya
- Mixco 1-0 Malacateco
- Antigua 1-1 Xelajú