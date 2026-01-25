Golean al Inter Miami de Messi en Perú

El Inter Miami arrancó el año 2026 con un duro golpe en su primer compromiso de pretemporada, al caer por un contundente 3-0 frente a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro, disputado en el marco de la tradicional Tarde Blanquiazul, tuvo como gran protagonista al veterano delantero peruano Paolo Guerrero, autor de un doblete, mientras que Luis Ramos completó la goleada ante un conjunto estadounidense que mostró un ritmo pausado y poco agresivo.
Lionel Messi, principal atractivo del evento, fue titular y disputó 63 minutos en un partido que evidenció su inicio de temporada a medio gas. El capitán argentino optó por dosificar esfuerzos, consciente de que el gran objetivo del año será el Mundial, donde buscará defender con Argentina el título conquistado cuatro años atrás. Bajo la conducción de Javier Mascherano, Messi integró el once inicial y formó un tridente ofensivo junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, aunque sin la intensidad habitual que caracteriza a sus equipos en competencia oficial.
Alianza Lima golea al Inter Miami
La actuación del astro rosarino tuvo destellos aislados. Con libertad de movimientos, su ocasión más clara llegó a través de un tiro libre que prometía una de sus clásicas ejecuciones, pero el balón se fue apenas por encima del travesaño del arco defendido por Guillermo Viscarra. Más allá de esa acción, Messi tuvo escasa incidencia en el desarrollo del juego y fue sustituido en el minuto 63, en una decisión que respondió más a la planificación física que al resultado adverso.
Este encuentro marcó la segunda visita de Messi a Perú con el Inter Miami, aunque fue su primera presentación en el estadio de Alianza Lima, un escenario inédito para él tanto a nivel de clubes como con la selección argentina. La gira sudamericana del conjunto estadounidense continuará en los próximos días, con partidos ante Atlético Nacional en Medellín y Barcelona de Guayaquil, donde se espera que el equipo vaya afinando su funcionamiento y que Messi aumente progresivamente su protagonismo.