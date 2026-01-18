Messi podría jugar Copa Libertadores con el Inter Miami

La posibilidad de que el Inter Miami dispute la Copa Libertadores ha generado una gran ilusión en el mundo del fútbol, especialmente por la presencia de Lionel Messi. Si hay algo que aún le faltaría al astro argentino en su exitosa carrera sería, sin duda, jugar y ganar el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Messi lo ha conseguido prácticamente todo, pero para muchos aficionados sería un sueño verlo competir en la Libertadores con el equipo estadounidense, algo que hoy parece lejano, aunque no imposible.
Actualmente, los clubes de la MLS no participan en la Copa Libertadores, pero desde el Inter Miami trabajan para que se haga una excepción. Existen antecedentes que alimentan esta idea, como la participación de equipos mexicanos en ediciones anteriores del certamen. Si bien ninguno logró levantar el trofeo, varios realizaron campañas destacadas y demostraron que podían competir al más alto nivel, abriendo la puerta a que otras ligas del continente aspiren a un lugar en el torneo.
El presidente del Inter Miami revela que existen conversaciones con Conmebol
El propietario del Inter Miami, Jorge Mas, no ocultó su entusiasmo al referirse públicamente a esta posibilidad. "Es un sueño. Obviamente he tenido conversaciones con Conmebol sobre la participación en Copa Libertadores. Hay precedentes de los clubes mexicanos", expresó Mas, dejando en claro que ya existen gestiones y diálogos para intentar que el club de Florida pueda competir en el certamen continental y así ver a Messi en un escenario histórico.
Además, Mas fue más allá y consideró que tanto la MLS como la Liga MX merecen tener cupos en la Copa Libertadores. "Yo sí quisiera jugar la Libertadores, lo digo públicamente. Creo que los campeones de la MLS y Liga MX a lo mejor son merecedores de un cupo", afirmó. Aunque por ahora todo se mantiene en el plano de las conversaciones, la idea de ver al Inter Miami y a Lionel Messi en la Libertadores ya despierta una enorme expectativa entre los aficionados.