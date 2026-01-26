El argentino Juan Foyth se perderá el Mundial 2026

La noticia cayó como un jarro de agua fría tanto en Villarreal como en Argentina: Juan Foyth se perderá el Mundial de 2026. El defensa argentino fue operado este lunes de una rotura en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, lesión que sufrió el pasado sábado durante el encuentro frente al Real Madrid. La intervención quirúrgica se llevó a cabo con éxito, pero el alcance de la lesión supone un duro golpe para uno de los jugadores más fiables del conjunto castellonense y del combinado albiceleste.
Según informó el Villarreal, la operación fue realizada por los doctores Mikel Sánchez y Antonio Maestro, con el acompañamiento de los servicios médicos del club, en el Hospital MiKS de Vitoria. Aunque la entidad amarilla no ha detallado oficialmente el tiempo exacto de recuperación, una rotura del tendón de Aquiles suele implicar una baja mínima cercana a los ocho meses, un periodo que deja prácticamente descartada cualquier opción de retorno competitivo a corto plazo.
Duro golpe anímico para Juan Foyth
Este escenario obliga a Foyth a decir adiós a lo que resta de temporada y, muy probablemente, a sus opciones de ser convocado por la selección argentina para el próximo Mundial. El defensor formó parte del plantel que conquistó la Copa del Mundo en Catar 2022, pero la gravedad de la lesión y el largo proceso de recuperación complican seriamente su presencia en la cita de 2026, donde la competencia en su posición será aún más exigente.
En clave Villarreal, la ausencia de Foyth representa una baja de enorme peso para el sistema defensivo. El club no descarta acudir al mercado para reforzar el centro de la zaga, especialmente teniendo en cuenta que también arrastra otras dos bajas de larga duración en defensa: Logan Costa y Willy Kambwala. Este último, no obstante, podría reaparecer en febrero tras haberse lesionado en agosto en el isquiotibial de la pierna izquierda. Mientras tanto, el submarino amarillo deberá reconfigurar su defensa y esperar que la recuperación de Foyth sea lo más sólida posible.