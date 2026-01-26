Jornada decisiva en la Champions League

La UEFA Champions League afronta una última jornada cargada de tensión y expectativas, en la que todavía deberán definirse nueve plazas para las eliminatorias. Aunque quince equipos ya han asegurado matemáticamente su clasificación, el desenlace de la fase de liga promete emociones fuertes, con múltiples combinaciones posibles y varios clubes históricos jugándose su continuidad en el torneo más prestigioso del continente.
Entre los equipos que ya tienen el billete garantizado destacan Arsenal y Bayern Múnich, únicos conjuntos con presencia asegurada en el ‘top 8’, gracias a sus 21 y 18 puntos respectivamente. A ellos se suman potencias como Real Madrid, Liverpool, Tottenham, París Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus e Inter, además de otros aspirantes sólidos que ya han hecho los deberes. Sin embargo, la lucha sigue abierta para diecisiete clubes que aún mantienen opciones reales de clasificación y que dependen de su resultado —y de otros marcadores— para seguir soñando.
Última jornada de la Champions League
En el otro extremo de la tabla, solo cuatro equipos han quedado eliminados de forma definitiva: Eintracht Fráncfort, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty, quienes afrontarán esta última fecha sin nada en juego más allá del orgullo deportivo. Para el resto, cada gol puede marcar la diferencia en una jornada que se disputará en horario unificado, reforzando la sensación de dramatismo y equidad competitiva.
La octava y última jornada se jugará el miércoles 28 de enero a las 14:00 horas (hora de Guatemala), con el siguiente programa de partidos:
- París Saint-Germain vs. Newcastle
- Manchester City vs. Galatasaray
- Liverpool vs. Qarabag
- Borussia Dortmund vs. Inter
- Barcelona vs. Copenhague
- Arsenal vs. Kairat Almaty
- Bayer Leverkusen vs. Villarreal
- Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt
- Benfica vs. Real Madrid
- Eintracht Fráncfort vs. Tottenham
- Club Brujas vs. Marsella
- PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich
- Ajax vs. Olympiacos
- Nápoles vs. Chelsea
- Mónaco vs. Juventus
- Union Saint-Gilloise vs. Atalanta
- Athletic Club vs. Sporting de Portugal
- Pafos vs. Slavia Praga