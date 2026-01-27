 Flick se centra en el rendimiento para un buen resultado
Deportes

Flick se centra en el rendimiento para un buen resultado

El Barcelona llega a la última jornada de Champions en la novena posición, obligado a ganar y a estar atento a otros resultados para poder clasificar a octavos de final.

Compartir:
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona - EFE
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona / FOTO: Agencia EFE

Hansi Flick compareció en la previa del decisivo duelo ante el Copenhague con un mensaje claro para su plantilla: centrarse en el rendimiento y no en las cuentas. El técnico del Barcelona insistió en que lo fundamental es mostrar el mejor nivel competitivo para lograr la victoria, sin obsesionarse con la diferencia de goles, a pesar de que este factor puede resultar determinante para acceder de forma directa a los octavos de final de la Liga de Campeones. Para el alemán, el camino pasa por ir "paso a paso" y respetar a un rival que todavía mantiene opciones europeas.

En ese sentido, Flick subrayó la dificultad del encuentro y la necesidad de competir con máxima seriedad ante el conjunto danés. "Primero tenemos que jugar este partido, respetamos al Copenhague porque tiene un gran equipo", afirmó, remarcando que el objetivo prioritario es "dejar la portería a cero y después marcar para sumar los tres puntos". El Barcelona llega a la última jornada en la novena posición, obligado a ganar y a estar atento a otros resultados, aunque su entrenador prefiere aislarse del contexto y centrarse únicamente en el juego.

Hansi Flick sabe de la importancia de este partido

En el apartado deportivo, el preparador confirmó la recuperación de Ferran Torres, ausente en los dos últimos compromisos por una lesión muscular. "Ferran está bien y está para jugar mañana. Estoy muy contento de que se haya recuperado tan rápido", celebró Flick. No obstante, también reconoció las bajas de Pedri, por lesión, y Frenkie de Jong, por sanción, restando dramatismo a sus ausencias al destacar la profundidad de su plantilla y la importancia de que todos los jugadores demuestren que pueden rendir al máximo nivel cuando les toque entrar.

Por último, Flick abordó varios nombres propios de la actualidad azulgrana. Valoró positivamente la posible renovación de Fermín López, de quien elogió su "mentalidad y actitud", así como su capacidad para presionar y jugar con balón.

También defendió el trabajo colectivo por encima de los focos individuales, al referirse a Lamine Yamal y a Roony Bardghji, destacando su aportación sin balón y su crecimiento constante. "Al final todos queréis ver el gol, pero como entrenador valoro más lo otro", concluyó, reafirmando una idea que resume su discurso: el éxito llega cuando el equipo está por encima de todo.

Foto embed
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona - Agencia EFE

En Portada

Golpe al Barrio 18: desmantelan su red de videovigilanciat
Nacionales

Golpe al Barrio 18: desmantelan su red de videovigilancia

08:22 AM, Ene 27
Tránsito complicado en Villa Nueva por impacto de lluvias y accidentest
Nacionales

Tránsito complicado en Villa Nueva por impacto de lluvias y accidentes

07:49 AM, Ene 27
Accidente de bus en Villa Canales deja 15 heridost
Nacionales

Accidente de bus en Villa Canales deja 15 heridos

07:03 AM, Ene 27
The Strongest rompe el silencio sobre el caso Darwin Lomt
Deportes

The Strongest rompe el silencio sobre el caso Darwin Lom

07:21 AM, Ene 27

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos