Flick se centra en el rendimiento para un buen resultado

Hansi Flick compareció en la previa del decisivo duelo ante el Copenhague con un mensaje claro para su plantilla: centrarse en el rendimiento y no en las cuentas. El técnico del Barcelona insistió en que lo fundamental es mostrar el mejor nivel competitivo para lograr la victoria, sin obsesionarse con la diferencia de goles, a pesar de que este factor puede resultar determinante para acceder de forma directa a los octavos de final de la Liga de Campeones. Para el alemán, el camino pasa por ir "paso a paso" y respetar a un rival que todavía mantiene opciones europeas.
En ese sentido, Flick subrayó la dificultad del encuentro y la necesidad de competir con máxima seriedad ante el conjunto danés. "Primero tenemos que jugar este partido, respetamos al Copenhague porque tiene un gran equipo", afirmó, remarcando que el objetivo prioritario es "dejar la portería a cero y después marcar para sumar los tres puntos". El Barcelona llega a la última jornada en la novena posición, obligado a ganar y a estar atento a otros resultados, aunque su entrenador prefiere aislarse del contexto y centrarse únicamente en el juego.
Hansi Flick sabe de la importancia de este partido
En el apartado deportivo, el preparador confirmó la recuperación de Ferran Torres, ausente en los dos últimos compromisos por una lesión muscular. "Ferran está bien y está para jugar mañana. Estoy muy contento de que se haya recuperado tan rápido", celebró Flick. No obstante, también reconoció las bajas de Pedri, por lesión, y Frenkie de Jong, por sanción, restando dramatismo a sus ausencias al destacar la profundidad de su plantilla y la importancia de que todos los jugadores demuestren que pueden rendir al máximo nivel cuando les toque entrar.
Por último, Flick abordó varios nombres propios de la actualidad azulgrana. Valoró positivamente la posible renovación de Fermín López, de quien elogió su "mentalidad y actitud", así como su capacidad para presionar y jugar con balón.
También defendió el trabajo colectivo por encima de los focos individuales, al referirse a Lamine Yamal y a Roony Bardghji, destacando su aportación sin balón y su crecimiento constante. "Al final todos queréis ver el gol, pero como entrenador valoro más lo otro", concluyó, reafirmando una idea que resume su discurso: el éxito llega cuando el equipo está por encima de todo.