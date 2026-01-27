Resultado Cobán vs. Marquense - Jornada 3 Clausura 2026

Este martes arrancó la actividad de la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 del fútbol guatemalteco, con el duelo entre Cobán Imperial y Deportivo Marquense en el estadio José Ángel Rossi. Los cobaneros, líderes del certamen, recibieron a un conjunto felino que pelea por la permanencia, y finalmente la lógica terminó imponiéndose con una victoria ajustada para los locales.
El partido fue disputado y por momentos intenso, pero Cobán mostró mayor orden y claridad en los momentos clave. El primer gol del encuentro llegó al minuto 31, cuando Yonathan Morán aprovechó un rechace del guardameta Manuel Sosa y, sin pensarlo dos veces, sacó un potente remate lleno de determinación que terminó anidándose en el fondo del arco visitante, ya sobre el minuto 90+4, Juan Winter que ingresó en el segundo tiempo, sentenció el juego en un gran contraataque que fue capitalizado de gran manera.
Cobán Imperial, líder e invicto
Con este triunfo, Cobán Imperial se afianza en la cima del Clausura 2026 con paso perfecto: nueve puntos de nueve posibles. Además, los Príncipes Azules se consolidan como el equipo más goleador del torneo, con diez anotaciones a favor en tres partidos, mientras que solo han recibido tres goles, números que reflejan su solidez colectiva.
La tercera jornada se completará con los cinco partidos restantes, que se disputarán entre miércoles y jueves. En lo que respecta a Cobán Imperial, su próximo compromiso será el sábado 31 de enero, cuando visiten al Deportivo Mixco en el estadio Santo Domingo de Guzmán, en un encuentro programado para las 15:00 horas, donde buscarán extender su gran momento en el campeonato.