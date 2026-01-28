 Champions League Clasificados a play-offs y octavos de final
Champions League: Clasificados a play-offs y octavos de final

Real Madrid deberá jugar el play-off en febrero, Barcelona se alista para los octavos de final e Inglaterra tiene a cinco equipos en el top-8.

Real Madrid falló en la última fecha de la fase liga
Real Madrid falló en la última fecha de la fase liga / FOTO: EFE

La UEFA Champions League 2025-2026 vivió una jornada dramática llena de emociones y nerviosismo con la disputa de 18 partidos de forma simultánea donde solo dos clubes, Arsenal de Inglaterra y Bayern Múnich de Alemania ya tenían asegurado un boleto a la fase de octavos de final.

El resto de equipos, buscaron este miércoles 28 de enero, los otros restantes seis boletos para ir a la fase de octavos de final, y 16 los playoffs para llegar a octavos de final. Asimismo, se confirmó a los 12 clubes que quedan fuera de competencia, entre ellos, el Villarreal de España.

Equipos clasificados a octavos de final de forma directa:

  1. Arsenal 
  2. Bayern Múnich 
  3. Liverpool 
  4. Tottenham 
  5. Barcelona 
  6. Chelsea 
  7. Sporting Lisboa 
  8. Manchester City 
Barcelona vence a Copenhague y va directo a octavos de final

El equipo de Hansi Flick se vio en aprietos al inicio del partido, pero pudo remontar en la segunda mitad.

Clubes clasificados a play-offs (fase previa a octavos)

  • Real Madrid 
  • Inter de Milan
  • PSG
  • Newcastle 
  • Juventus 
  • Atlético Madrid 
  • Atalanta 
  • Leverkusen 
  • Dortmund 
  • Olympiacos
  • Brujas 
  • Galatasaray 
  • Mónaco 
  • Qarabağ
  • Bodø/Glimt
  • Benfica 
Real Madrid cae ante el Benfica y deberá jugar repechaje en la Champions

Benfica venció 4-2 al Real Madrid en un partido intenso en Lisboa, un gol inesperado del portero Anatoli Trubin en el último minuto sentenció a los merengues.

Sorteo de los play-offs 

De acuerdo al formato de la Champions League, tras superada la fase liga, la cual constó con ocho emotivas jornadas, ahora tocará la fase de play-offs la cual tendrá la participación de 16 equipos, quienes buscarán en febrero ocho boletos para completar el cuadro de octavos de final, fase a disputarse durante el mes de marzo.

Los clasificados a los play-offs son los clubes que quedaron posicionados del noveno al vigésimo cuarto puesto, y las llaves se conformarán en sorteo este viernes 30 de enero.  

  • El sorteo de los Play-offs de la Champions League se realizará el viernes 30 de enero a las 05:00 horas de Guatemala
  • El sorteo tiene reglas específicas y es mucho más limitado que otros sorteos
  • Los clubes pueden enfrentar a rivales de su propio país y a los que ya enfrentaron en la fase de liga, pero el sorteo solo se realiza entre dos rivales posibles 
No. Serie 
1 Mónaco o Qarabağ vs. PSG o Newcastle 
2 Brujas o Galatasaray vs. Juventus o Atlético Madrid 
3 Bodo/Glimt o Benfica vs. Real Madrid o Inter
4 Dortmund o Olympiacos vs. Atalanta o Leverkusen 
5 Qarabağ o Móncao vs. Newcastle o PSG 
6 Galatasaray o Brujas vs. Atlético Madrid o Juventus 
7 Benfica o Bodo/Glim vs. Inter o Real Madrid 
8 Leverkusen o Atalanta vs.  Olympiacos o Dortmund 

