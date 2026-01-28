Champions League: Clasificados a play-offs y octavos de final

La UEFA Champions League 2025-2026 vivió una jornada dramática llena de emociones y nerviosismo con la disputa de 18 partidos de forma simultánea donde solo dos clubes, Arsenal de Inglaterra y Bayern Múnich de Alemania ya tenían asegurado un boleto a la fase de octavos de final.
El resto de equipos, buscaron este miércoles 28 de enero, los otros restantes seis boletos para ir a la fase de octavos de final, y 16 los playoffs para llegar a octavos de final. Asimismo, se confirmó a los 12 clubes que quedan fuera de competencia, entre ellos, el Villarreal de España.
Equipos clasificados a octavos de final de forma directa:
- Arsenal
- Bayern Múnich
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting Lisboa
- Manchester City
Clubes clasificados a play-offs (fase previa a octavos)
- Real Madrid
- Inter de Milan
- PSG
- Newcastle
- Juventus
- Atlético Madrid
- Atalanta
- Leverkusen
- Dortmund
- Olympiacos
- Brujas
- Galatasaray
- Mónaco
- Qarabağ
- Bodø/Glimt
- Benfica
Sorteo de los play-offs
De acuerdo al formato de la Champions League, tras superada la fase liga, la cual constó con ocho emotivas jornadas, ahora tocará la fase de play-offs la cual tendrá la participación de 16 equipos, quienes buscarán en febrero ocho boletos para completar el cuadro de octavos de final, fase a disputarse durante el mes de marzo.
Los clasificados a los play-offs son los clubes que quedaron posicionados del noveno al vigésimo cuarto puesto, y las llaves se conformarán en sorteo este viernes 30 de enero.
- El sorteo de los Play-offs de la Champions League se realizará el viernes 30 de enero a las 05:00 horas de Guatemala
- El sorteo tiene reglas específicas y es mucho más limitado que otros sorteos
- Los clubes pueden enfrentar a rivales de su propio país y a los que ya enfrentaron en la fase de liga, pero el sorteo solo se realiza entre dos rivales posibles
|No.
|Serie
|1
|Mónaco o Qarabağ vs. PSG o Newcastle
|2
|Brujas o Galatasaray vs. Juventus o Atlético Madrid
|3
|Bodo/Glimt o Benfica vs. Real Madrid o Inter
|4
|Dortmund o Olympiacos vs. Atalanta o Leverkusen
|5
|Qarabağ o Móncao vs. Newcastle o PSG
|6
|Galatasaray o Brujas vs. Atlético Madrid o Juventus
|7
|Benfica o Bodo/Glim vs. Inter o Real Madrid
|8
|Leverkusen o Atalanta vs. Olympiacos o Dortmund