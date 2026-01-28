Resultado Benfica vs Real Madrid, Jornada 8 Champions League

Este miércoles se disputó la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, con la particularidad de que los 18 partidos se jugaron de manera simultánea. Uno de los duelos que más miradas acaparó fue el choque entre Benfica y Real Madrid en el Estadio Da Luz de Lisboa, un escenario cargado de historia y recuerdos positivos para el conjunto merengue, aunque esta vez la noche terminaría siendo mucho más compleja de lo esperado para los españoles.
El primer tiempo comenzó con un Real Madrid que, pese a no dominar por completo, fue efectivo. Al minuto 30, Kylian Mbappé abrió el marcador y parecía encaminar el partido para los visitantes. Sin embargo, el Benfica reaccionó con personalidad y en apenas diez minutos cambió el guion. Andreas Schjelderup igualó el encuentro al 36 y, ya en el tiempo añadido (45+4’), Vangelis Pavlidis convirtió desde el punto penal para darle la ventaja a los lusitanos justo antes del descanso.
Benfica manda al Real Madrid a repechaje
En la segunda mitad, el Benfica apostó por un planteamiento más replegado y letal al contragolpe, una decisión que pronto dio frutos. Al minuto 53, nuevamente Schjelderup apareció para firmar su doblete y colocar el 3-1, dejando al Real Madrid contra las cuerdas. La reacción blanca no tardó en llegar y, apenas cinco minutos después, Mbappé respondió de la misma manera, anotando su segundo gol de la noche y recortando distancias para mantener con vida a su equipo.
Cuando el partido parecía encaminarse a un cierre dramático, llegó la acción más inesperada de la noche: el guardameta del Benfica, Anatoli Trubin, anotó el 4-2 definitivo, desatando la euforia en Da Luz. Este resultado permitió al Benfica meterse en la zona de repechaje, mientras que el Real Madrid quedó fuera del top 8 que otorga el pase directo a los octavos de final.
El sorteo podría volver a cruzar los caminos de ambos equipos en la siguiente fase, aunque también existe la posibilidad de que el conjunto madridista se enfrente al Bodø/Glimt de Noruega, en un desenlace que mantiene la expectativa al máximo.