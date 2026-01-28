Emociones a granel en el cierre de liga de Champions League

El Arsenal de Mikel Arteta es el mejor equipo de esta Liga de Campeones. Ocho partidos, ocho triunfos. Los 'Gunners' se deshicieron del humilde Kairat Almaty (3-2) y llegarán a octavos de final como el mejor equipo del continente. El Arsenal logró lo que se le escapó al Liverpool en la última jornada del año pasado, ganar todos los partidos, completar una fase de grupos excepcional e impoluta. Han sido el mejor equipo de la competición y, aunque rotaron bastante para este último encuentro en casa y contra el colista, consiguieron acertar el pleno ante un Kairat contento con vivir la experiencia de visitar el Emirates.
El Bayern Múnich no falló y concluyó como segundo clasificado la primera fase de la Champions League, lo que asegura al conjunto bávaro jugar como local la vuelta de todas las eliminatorias como local, tras imponerse este miércoles por 1-2 al PSV, que quedó apeado de la competición, con los goles de Jamal Musiala y Harry Kane.
El Liverpool se paseó este miércoles en Anfield, en la última jornada de la Liga de Campeones, al endosar seis goles al Qarabag -que jugará los dieciseisavos-, para pasar directamente a los octavos de final tras finalizar en la tercera plaza, solo por detrás del Arsenal y Bayern. Los de Arne Slot sumaron 18 puntos de 24 posibles, al perder únicamente con el PSV y el Galatasaray, y jugarán las eliminatorias con la ventaja de disputar la vuelta en casa, mientras que el Qarabag disputará la ronda de dieciseisavos frente al Newcastle o al PSG.
Otros resultados
Pese a no depender de sí mismo, el Manchester City hizo los deberes, venció al Galatasaray (2-0) y estará en los octavos de final clasificado entre los ocho primeros de la clasificación. Los 'Sky Blues', tras una fase de grupos con luces y sombras, no desaprovecharon la oportunidad de jugar el último partido en el Etihad Stadium y junto a su gente lograron el objetivo. Después de tener que pasar por el 'playoff' el año pasado y caer eliminados contra el Real Madrid, esta vez el City sí está entre los ocho mejores de Europa. De hecho, se beneficiaron de la derrota blanca en Portugal.
El Atalanta dejó escapar este miércoles la clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones al caer contra un equipo eliminado e inferior como el Royal Union Saint-Gilloise (1-0) y tendrá que pasar por los 'play-off' de la competición. Lo tuvo casi todo a favor la 'Dea' para acceder al top ocho. Durante gran parte de la noche resultados favorables en otros partidos y un rival sobre el papel inferior que no tenía más que pelear por una carambola casi imposible para estar entre los 24 primeros.
ondenado por una cantidad tremenda de ocasiones falladas y derrotado por la pegada del Bodo/Glimt, el Atlético de Madrid deberá pasar por la ronda intermedia de dieciseisavos de final, bien frente al Brujas o frente al Galatasaray, incapaz de ganar este miércoles al Bodo/Glimt, que agarró su histórico pase en el Metropolitano (1-2).
El Mónaco y el Juventus firmaron tablas, sin goles, en un encuentro sin claras ocasiones y con un leve dominio local que mantuvo a ambos en la Liga de Campeones, pero abocados a las eliminatorias previas a los octavos de final a pesar de que el conjunto italiano aún contaba con posibilidades matemáticas de entrar entre los ocho mejores.
*Información EFE.