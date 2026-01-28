Erik López es nuevo delantero de Municipal

El cuadro de Municipal anunció este día a su nueva incorporación, se trata del delantero paraguayo Erik López, procedente del Club Olimpia, el más grande del futbol guaraní, y que en su momento fue casa de otro ídolo rojo, Carlos el "Pescado" Ruiz.
"El Club Social y Deportivo Municipal se complace en anunciar la incorporación de un nuevo delantero para el Torneo Clausura 2026. Se trata del futbolista paraguayo Erik López, quien llega procedente del Club Olimpia", de la Primera División del futbol guaraní, y se vinculará al conjunto carmesí por dos torneos, reforzando el frente ofensivo del equipo rojo", anunció la institución capitalina en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Sobre el jugador, Municipal detalla: "Erik López nacido el 27 de noviembre de 2001 (24 años) en Asunción, Paraguay, vestirá los colores del Mimado de la Afición, asumiendo con orgullo el desafío de defender una de las camisetas más históricas y exigentes del futbol centroamericano".
Dentro de su descripción, Municipal resalta que el nuevo delantero se desempeña principalmente como extremo por izquierda y también tiene la función como delantero centro.
Movilidad, desequilibrio, velocidad y capacidades ofensivas son algunas de las cualidades que destaca Municipal.
Sobre la carrera de Erik López
El nuevo delantero de Municipal inició su carrera a los 13 años en las inferiores del Olimpia, donde debutó el 25 de agosto de 2019 ante Deportivo Santaní. Su primer gol llegó en el 2020.
Además, ha jugado en el futbol estadounidense con el Atlanta United, luego jugó en Banfield de Argentina y regresó al Olimpia "donde se consolidó nuevamente como una de las alternativas ofensivas del conjunto paraguayo".