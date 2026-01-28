 Erik López es nuevo delantero de Municipal
Deportes

Erik López es nuevo delantero de Municipal

El jugador paraguayo procede del club más grande del Paraguay, el Olimpia.

Compartir:
Erik López es nuevo delantero de Municipal
Erik López es nuevo delantero de Municipal / FOTO: Fernando Calistro

El cuadro de Municipal anunció este día a su nueva incorporación, se trata del delantero paraguayo Erik López, procedente del Club Olimpia, el más grande del futbol guaraní, y que en su momento fue casa de otro ídolo rojo, Carlos el "Pescado" Ruiz.

"El Club Social y Deportivo Municipal se complace en anunciar la incorporación de un nuevo delantero para el Torneo Clausura 2026. Se trata del futbolista paraguayo Erik López, quien llega procedente del Club Olimpia", de la Primera División del futbol guaraní, y se vinculará al conjunto carmesí por dos torneos, reforzando el frente ofensivo del equipo rojo", anunció la institución capitalina en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Sobre el jugador, Municipal detalla: "Erik López nacido el 27 de noviembre de 2001 (24 años) en Asunción, Paraguay, vestirá los colores del Mimado de la Afición, asumiendo con orgullo el desafío de defender una de las camisetas más históricas y exigentes del futbol centroamericano".

Dentro de su descripción, Municipal resalta que el nuevo delantero se desempeña principalmente como extremo por izquierda y también tiene la función como delantero centro.

Movilidad, desequilibrio, velocidad y capacidades ofensivas son algunas de las cualidades que destaca Municipal.

Sobre la carrera de Erik López

El nuevo delantero de Municipal inició su carrera a los 13 años en las inferiores del Olimpia, donde debutó el 25 de agosto de 2019 ante Deportivo Santaní. Su primer gol llegó en el 2020.

Además, ha jugado en el futbol estadounidense con el Atlanta United, luego jugó en Banfield de Argentina y regresó al Olimpia "donde se consolidó nuevamente como una de las alternativas ofensivas del conjunto paraguayo".

En Portada

Ni que fuera presidente: Curruchiche niega tener salario de Q160 milt
Nacionales

"Ni que fuera presidente": Curruchiche niega tener salario de Q160 mil

11:26 AM, Ene 28
Lucas Paquetá se convierte en el fichaje más caro de la Liga de Brasilt
Deportes

Lucas Paquetá se convierte en el fichaje más caro de la Liga de Brasil

11:10 AM, Ene 28
Arévalo pide diálogo regional y destaca el salto de la economía en Guatemalat
Nacionales

Arévalo pide diálogo regional y destaca el "salto" de la economía en Guatemala

12:31 PM, Ene 28
TikTok Awards: quiénes conducen la gala y qué artistas se presentarán en vivo t
Farándula

TikTok Awards: quiénes conducen la gala y qué artistas se presentarán en vivo

12:49 PM, Ene 28

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos