 Muere aficionado del Atlético Bucaramanga tras disturbios
Muere aficionado del Atlético Bucaramanga de Colombia tras disturbios

Un aficionado del Atlético Bucaramanga perdió la vida tras ser atacado con arma blanca en medio de disturbios antes y durante el clásico del oriente frente al Cúcuta Deportivo.

Muere aficionado del Atlético Bucaramanga de Colombia tras disturbios / FOTO: Caracol Radio

La violencia volvió a manchar el fútbol colombiano con la muerte de un joven aficionado del Atlético Bucaramanga, ocurrida en medio de disturbios previos y posteriores al clásico del oriente ante el Cúcuta Deportivo. El encuentro, disputado el martes en el estadio General Santander, terminó marcado por hechos lamentables que trascendieron lo deportivo y dejaron una víctima fatal en las inmediaciones del escenario.

El hincha fallecido fue identificado como Camilo Rojas, un estudiante de veterinaria de 24 años que, según versiones preliminares, se encontraba cerca del estadio cuando se desató una riña entre seguidores de ambos equipos. Durante los enfrentamientos, Rojas fue atacado con un arma blanca y murió debido a la gravedad de las heridas, pese a la intervención de las autoridades.

Luto por el fallecimiento del aficionado del Atlético Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, expresó su rechazo a lo sucedido y calificó los hechos como preocupantes. A través de la red social X, señaló que este tipo de episodios obligan a una reflexión profunda sobre la manera en que se vive el fútbol en el país, lamentando que un espectáculo que debería ser una celebración termine convirtiéndose en un escenario de violencia que enluta a familias enteras.

Las autoridades confirmaron que hubo alteraciones del orden tanto dentro como fuera del estadio, lo que hizo necesaria la intervención de unidades antidisturbios durante varios momentos del partido. Incluso se reportaron actos de vandalismo contra establecimientos comerciales cercanos.

Por su parte, el técnico del Atlético Bucaramanga, Leonel Álvarez, reconoció tras el encuentro que, pese al apoyo de una hinchada apasionada, siguen presentándose agresiones entre aficionados y llamó a la calma para evitar que el fútbol siga cobrando vidas fuera de la cancha.

