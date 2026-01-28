Municipal logra primer triunfo del Clausura 2026

Municipal recibió esta noche al Xelajú M. C. en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol en la continuidad de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional que arrancó ayer con el triunfo de Cobán Imperial sobre Marquense (2-0), y que tuvo continuidad este miércoles con la victoria de Achuapa sobre Aurora (2-0) y la igualdad entre Guastatoya y Aurora (2-2).
Con una aceptable asistencia de público para el partido entre dos clubes importantes e históricos y una temperatura baja, la cual está afectado al territorio nacional, el juego entre "Rojos" y "Chivos" tuvo la presencia del técnico de la Selección Nacional, el mexicano Luis Fernando Tena.
Pasado los primeros 20 minutos, el duelo no presentaba mayores incidencias, solo un tiro libre ejecutado por José Carlos Martínez, quien lo estrelló en la barrera, y un cabezazo de Pedro Altán, que fue bien controlado por el portero uruguayo Rubén Darío Silva.
Al 27, existió preocupación en la banca visitante, ya que cuando Nicolás Samayoa conducía la pelota en salida y era presionado por Widvin Tebalán, este cayó al césped y se resintió de la rodilla izquierda, pero continuó en el partido.
El partido, carente de grandes emociones, tuvo su primer gol al 32, luego de un cobro de tiro libre hecho con Pedro Altán, quien posteriormente fue a buscar la jugada y se encontró con una hermosa pared con José Carlos Martínez antes de rematar con pie zurdo para vencer a Rubén Darío y de esta forma poner el 1-0. El partido ya no tuvo incidencias hasta finalizar el primer tiempo
Primer triunfo de Municipal
Mario Acevedo movió su banca para el arranque del complemento, y retiró del campo a Jonathan Franco y José Carlos Martínez e hizo ingresar a Rudy Barrientos y Jefry Bantes, respectivamente.
Bantes, uno de los cambios de los locales, incomodó a Rubén Darío desde sus primeras intervenciones en el partido, pero bien el meta de los "Lanudos".
Roberto Hernández no quiso quedarse atrás, y al 63 hizo dos cambios: Widwin Tebalán y Yair Jaén por Harim Quezada y Yilton Díaz.
Los equipos seguían siendo muy cuidadosos entre líneas y buscaban el orden para complicar a su rival. Municipal siempre tuvo la iniciativa como correspondía por ser local, aunque no fue tan contundente, y hubo un juego que desesperaba a su propia afición.
A falta de 10 minutos, Acevedo intentó darle frescura a su equipo al retirar a Pedro Altán y darle ingreso a John Méndez, un hombre que llegaba con cuerpo fresco y ganar de destacar ante su técnico.
Al final, el partido concluyó con triunfo de Municipal, que gana por primera vez en este Clausura 2026. Por su parte, Xelajú suma su segundo partido sin victoria.
Jornada 3, resultados
- Cobán Imperial 2-0 Marquense: Yonathan Morán y Juan Winter
- Achuapa 2-0 Mixco: Jomal Williams (doblete)
- Guastatoya 2-2 Aurora: Keyner Agustín y Víctor Ávalos / Nicolás Lovato y Jimmy Álvarez
- Municipal 1-0 Xelajú: Pedro Altán
- Antigua-Comunicaciones, miércoles 28 de enero a las 21:00 horas
- Malacateco-Mictlán, jueves 29 de enero a las 19:00 horas.