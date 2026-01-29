Afición de Antigua rechaza presencia de hinchada visitante

Anoche, durante el encuentro futbolístico entre el bicampeón nacional, Antigua G. F. C., y el Comunicaciones, club que actualmente está en zona de descenso; la presencia de aficionados visitantes generó una serie de disgustos con la hinchada local, quienes pedían el retiro de la porra que apoyaba al "Albo".
Mediante una serie de videos que circula en redes sociales, se observa a un buen grupo de aficionados alentando a Comunicaciones, aunque ninguno de los presentes llevaba la camisola de su club. Pero el apoyo era claro para el equipo visitante.
Ante esa situación, un grupo de al menos cinco aficionados ubicados en otro sector del estadio Pensativo forzaron una de las puertas que divide los espacios en el escenario deportivo intentando llegar al sector donde estaba el grupo en cuestión.
Tras abrir una de las puertas, los inconformes hablaron con una persona que se encontraba dentro del terreno de juego y que es parte del staff que coordina otras tareas relacionadas al espectáculo futbolístico.
A esta persona que no fue identificada se le recriminó la presencia de aficionados visitantes, algo que actualmente está prohibido en el futbol nacional, aunque hay excepciones. Asimismo, los aficionados antigüeños le pedían que se actuara y se sacará del estadio a la afición que llegó a apoyar a Comunicaciones.
Enojo de la afición local
Parte del diálogo entre este personaje de seguridad y los aficionados fue que ellos no podían hacer nada a falta de elementos para proceder a la evacuación. Ante ello, un aficionado recriminó que a la afición local les ponen una serie de requisitos para poder ingresar al estadio y porqué a ellos se les permitió ingresar fácilmente.
Al final, la situación no fue más allá de una demostración de inconformidad por parte de un grupo de cinco aficionados, quienes rechazaron la presencia de un buen bloque de seguidores visitantes.
Hasta el momento no hay una información oficial o pronunciamiento por parte de Antigua G. F. C. en sus redes sociales que haga mención a la presencia de aficionados visitantes, aunque en la previa del partido ellos aseguraron que estaba prohibida la presencia de afición visitante, situación que no se cumplió.
Antigua cayó ante Comunicaciones 0-1 con gol de Karel Espino marcado en el minuto 80 y sigue sin poder ganar en el Clausura 2026 disputadas tres fechas de la fase regular. Antigua visita a Marquense este sábado en la fecha 4.