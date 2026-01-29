 Afición de Antigua rechaza presencia de hinchada visitante
Deportes

Afición de Antigua rechaza presencia de hinchada visitante en el Pensativo

Pese a que Antigua señala que no se permite afición visitante en el Pensativo, anoche un grupo organizado apoyó a Comunicaciones.

Compartir:
Afición de Antigua reacciona a presencia de hinchada visitante
Afición de Antigua reacciona a presencia de hinchada visitante / FOTO: Captura de video

Anoche, durante el encuentro futbolístico entre el bicampeón nacional, Antigua G. F. C., y el Comunicaciones, club que actualmente está en zona de descenso; la presencia de aficionados visitantes generó una serie de disgustos con la hinchada local, quienes pedían el retiro de la porra que apoyaba al "Albo".

Mediante una serie de videos que circula en redes sociales, se observa a un buen grupo de aficionados alentando a Comunicaciones, aunque ninguno de los presentes llevaba la camisola de su club. Pero el apoyo era claro para el equipo visitante.

Ante esa situación, un grupo de al menos cinco aficionados ubicados en otro sector del estadio Pensativo forzaron una de las puertas que divide los espacios en el escenario deportivo intentando llegar al sector donde estaba el grupo en cuestión.

Tras abrir una de las puertas, los inconformes hablaron con una persona que se encontraba dentro del terreno de juego y que es parte del staff que coordina otras tareas relacionadas al espectáculo futbolístico.

A esta persona que no fue identificada se le recriminó la presencia de aficionados visitantes, algo que actualmente está prohibido en el futbol nacional, aunque hay excepciones. Asimismo, los aficionados antigüeños le pedían que se actuara y se sacará del estadio a la afición que llegó a apoyar a Comunicaciones.

Esto pasó al final del Antigua-Comunicaciones

Una serie de expulsiones se dio al concluir el juego entre el bicampeón Antigua y el Comunicaciones en el estadio Pensativo.

Enojo de la afición local 

Parte del diálogo entre este personaje de seguridad y los aficionados fue que ellos no podían hacer nada a falta de elementos para proceder a la evacuación. Ante ello, un aficionado recriminó que a la afición local les ponen una serie de requisitos para poder ingresar al estadio y porqué a ellos se les permitió ingresar fácilmente.

Al final, la situación no fue más allá de una demostración de inconformidad por parte de un grupo de cinco aficionados, quienes rechazaron la presencia de un buen bloque de seguidores visitantes.

Hasta el momento no hay una información oficial o pronunciamiento por parte de Antigua G. F. C. en sus redes sociales que haga mención a la presencia de aficionados visitantes, aunque en la previa del partido ellos aseguraron que estaba prohibida la presencia de afición visitante, situación que no se cumplió.

Antigua cayó ante Comunicaciones 0-1 con gol de Karel Espino marcado en el minuto 80 y sigue sin poder ganar en el Clausura 2026 disputadas tres fechas de la fase regular. Antigua visita a Marquense este sábado en la fecha 4.

En Portada

Consejo Superior Universitario oficializa convocatoria para aspirantes a la CCt
Nacionales

Consejo Superior Universitario oficializa convocatoria para aspirantes a la CC

08:48 AM, Ene 29
Municipal contrata a un campeón de Copa Sudamericana t
Deportes

Municipal contrata a un campeón de Copa Sudamericana

09:33 AM, Ene 29
Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedorest
Nacionales

Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedores

07:59 AM, Ene 29
Justin Bieber regresa a los Grammy con una actuación especialt
Farándula

Justin Bieber regresa a los Grammy con una actuación especial

08:52 AM, Ene 29

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos