 Árbitro expulsa a jugadores tras el Antigua-Comunicaciones
Deportes

Esto pasó al final del Antigua-Comunicaciones

Una serie de expulsiones se dio al concluir el juego entre el bicampeón Antigua y el Comunicaciones en el estadio Pensativo.

Compartir:
Antigua cayó en casa ante Comunicaciones por la fecha 3 del Clausura 2026
Antigua cayó en casa ante Comunicaciones por la fecha 3 del Clausura 2026 / FOTO: @futbolerosgt

El árbitro Kevin Cacao, quien tuvo a su cargo el partido entre el bicampeón Antigua G. F. C. y el Comunicaciones por la tercera fecha del Clausura 2026, fue protagonista al final del duelo ante los reclamos por parte de los protagonistas del duelo y repartió una serie de amonestaciones y expulsiones. 

Durante el partido, el central había mostrado seis amonestaciones dado que fue un juego friccionado y con exceso de fuerza en algunas jugadas, incluso, Francisco Apaolaza terminó lesionado en una pelota dividida con Ernesto Monreal.

Kevin Grijalva y Santiago Garzaro por Antigua; Marco Domínguez por Comunicaciones fueron los amonestado durante la primera parte del partido que se jugó anoche en el estadio Pensativo.

Para la segunda parte, Kevin Cacao amonestó a Dewinder Bradley y Héctor Prillwitz del "Panza Verde" y a Janpol Morales del "Crema" para un total de seis amonestados durante los 90 minutos.

Karel Espino da triunfo a Comunicaciones ante el bicampeón

El “Albo” hunde al bicampeón y ahora ya piensa en Xelajú y el objetivo de salir de la zona del descenso.

¿Qué pasó al final del partido?

Al pitazo final, los jugadores de Comunicaciones se le acercaron a Kevin Cacao para expresar alguna inconformidad que había ocurrido durante el partido, ante la serie de reclamos y discusión, el árbitro mostró tarjeta amarilla y varias rojas.

Uno de los jugadores involucrados en esa alegata hacía el equipo arbitral fue el delantero Erick Lemus, según videos que circulan en redes sociales. Asimismo, se ve al portero de Comunicaciones Fredy Pérez metido en la discusión y recriminando a su propio compañero de equipo.

En un informe preliminar, se conocer que, Kevin Cacao amonestó a Brayam Castañeda de Antigua, quien se ganó más adelante una expulsión. Asimismo, Erick Lemus y Anderson Ortíz también habrían sido expulsado al finalizar el encuentro.

Estos detalles quedarán establecidos oficialmente cuando se de a conocer el reporte arbitral de Kevin Cacao, y conocer lo escrito en los incidentes eventuales.   

De confirmarse las expulsiones, estos serían bajas sensibles para la cuarta jornada que se disputará este fin de semana, y donde los "Cremas" tienen un compromiso fundamental y difícil al visitar a Xelajú M. C. el sábado 31 de enero a las 19:00 horas.  

En Portada

Consejo Superior Universitario oficializa convocatoria para aspirantes a la CCt
Nacionales

Consejo Superior Universitario oficializa convocatoria para aspirantes a la CC

08:48 AM, Ene 29
Municipal contrata a un campeón de Copa Sudamericana t
Deportes

Municipal contrata a un campeón de Copa Sudamericana

09:33 AM, Ene 29
Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedorest
Nacionales

Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedores

07:59 AM, Ene 29
Justin Bieber regresa a los Grammy con una actuación especialt
Farándula

Justin Bieber regresa a los Grammy con una actuación especial

08:52 AM, Ene 29

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridNoticias de GuatemalaPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos