Árbitro expulsa a jugadores tras el Antigua-Comunicaciones

El árbitro Kevin Cacao, quien tuvo a su cargo el partido entre el bicampeón Antigua G. F. C. y el Comunicaciones por la tercera fecha del Clausura 2026, fue protagonista al final del duelo ante los reclamos por parte de los protagonistas del duelo y repartió una serie de amonestaciones y expulsiones.
Durante el partido, el central había mostrado seis amonestaciones dado que fue un juego friccionado y con exceso de fuerza en algunas jugadas, incluso, Francisco Apaolaza terminó lesionado en una pelota dividida con Ernesto Monreal.
Kevin Grijalva y Santiago Garzaro por Antigua; Marco Domínguez por Comunicaciones fueron los amonestado durante la primera parte del partido que se jugó anoche en el estadio Pensativo.
Para la segunda parte, Kevin Cacao amonestó a Dewinder Bradley y Héctor Prillwitz del "Panza Verde" y a Janpol Morales del "Crema" para un total de seis amonestados durante los 90 minutos.
¿Qué pasó al final del partido?
Al pitazo final, los jugadores de Comunicaciones se le acercaron a Kevin Cacao para expresar alguna inconformidad que había ocurrido durante el partido, ante la serie de reclamos y discusión, el árbitro mostró tarjeta amarilla y varias rojas.
Uno de los jugadores involucrados en esa alegata hacía el equipo arbitral fue el delantero Erick Lemus, según videos que circulan en redes sociales. Asimismo, se ve al portero de Comunicaciones Fredy Pérez metido en la discusión y recriminando a su propio compañero de equipo.
En un informe preliminar, se conocer que, Kevin Cacao amonestó a Brayam Castañeda de Antigua, quien se ganó más adelante una expulsión. Asimismo, Erick Lemus y Anderson Ortíz también habrían sido expulsado al finalizar el encuentro.
Estos detalles quedarán establecidos oficialmente cuando se de a conocer el reporte arbitral de Kevin Cacao, y conocer lo escrito en los incidentes eventuales.
De confirmarse las expulsiones, estos serían bajas sensibles para la cuarta jornada que se disputará este fin de semana, y donde los "Cremas" tienen un compromiso fundamental y difícil al visitar a Xelajú M. C. el sábado 31 de enero a las 19:00 horas.
? LOS CREMAS TERMINAN CON EXPULSIÓN— Elizabeth González (@Elizabeth27gt) January 29, 2026
Los reclamos de los jugadores de Comunicaciones hacia el cuerpo arbitral al final del partido. #Clausura2026 | #AntiguaCremas pic.twitter.com/n35A0Z0gw6