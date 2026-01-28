Comunicaciones derrota a Antigua en fecha 3 de Clausura 2026

El técnico de Comunicaciones, el chileno Marco Antonio Figueroa lo había adelantado: Fredy Pérez seguiría atajando a pesar de las críticas en el último partido, donde los "Cremas" cayeron en casa ante Cobán Imperial. Y así fue, esta noche, el portero nacional salió a defender la portería de los capitalinos en el duelo ante Antigua G. F. C., el cual se realizó en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, ante una aceptable cantidad de aficionados, pese al horario de las 21:00 horas.
Kevin Grijalva de Antigua se ganó una amonestación a los 10 minutos de iniciado del partido, y era lo más relevante en ese periodo. Más adelante, al 15, una lesión en la rodilla derecha del futbolista argentino Francisco Apaolaza obligó a su director técnico a realizar una variante de emergencia. El puesto fue para el goleador nacional Dewinder Bradley.
Apaolaza fue a una juagada dividida con Ernesto Monreal, y tuvo un problema con su rodilla previo a caer con la parte afectada, lo que agravó la situación. Ahora se espera la comunicación oficial de los "Panza Verdes" para conocer el alcance del golpe que se llevó el futbolista sudamericano.
Fue Monreal el que exigió al portero Luis Morán a una atajada a una mano al 20 como una de las acciones más relevantes en las porterías.
El partido se jugaba a pierna fuerte y consecuencia de ello salieron amonestados Marco Domínguez al 22 y Santiago Garzaro al 30.
El partido terminó con una posesión superior de Comunicaciones sobre Antigua, 55 a 45 %, y con ello cerró mejor el primer tiempo dominando a su rival, aunque una última jugada puso en peligro la portería de Fredy Pérez, quien terminó charlando personalmente con Stheven Robles tras ese error en la última línea blanca.
Triunfo de oro
El segundo tiempo comenzaba con una buena noticia para el futbolista colombino de 24 años, Edgard Camargo, quien tras varios días de estar ligado y entrenando con el bicampeón, esta anoche tuvo la oportunidad de debutar con Antigua.
Camargo vive su primera experiencia en el futbol centroamericano, y específicamente en Guatemala, ya que toda su carrera la ha desarrollado en su país natal con equipos como Cali, Bucaramanga y Boyacá Chicó.
A la hora del partido, Fredy Pérez hacía una de cal y otra de arena, primero un error por poco termina en el primer gol antigüeño, pero segundos después en un mano a mano con Óscar Santis de forma monumental salvaba a los visitantes. Luis Morán no se quedaba atrás en el show de las porterías y con una atajada al 62 le decía no al gol de Comunicaciones en un remate de Dairon Reyes.
En un momento crítico del partido, Marco Antonio Figueroa retiró del campo a Erick Lemus y metió a José Grajeda, situación que molestó a "Kuki", pero en el tiro libre a favor de los "Cremas" apareció Karel Espino para rematar a puerta y tras una leve desviación anotar el 0-1 al minuto 80 y lograr un triunfo valioso.
Comunicaciones sumó tres puntos de oro y llegó a 6 unidades en el certamen para posicionarse momentáneamente en el subliderato, en tanto, el bicampeón apenas lleva un punto y es el último lugar del campeonato.
En el tema del acumulado, los "Cremas" llegaron a 26 puntos y escalaron a la casilla 11, y quedan a un punto para poder salir de la zona del descenso. La lucha ahora la tienen con Guastatoya (27 puntos). El Deportivo Marquense es último lugar con 26 puntos.
Jornada 3, resultados
- Cobán Imperial 2-0 Marquense: Yonathan Morán y Juan Winter
- Achuapa 2-0 Mixco: Jomal Williams (doblete)
- Guastatoya 2-2 Aurora: Keyner Agustín y Víctor Ávalos / Nicolás Lovato y Jimmy Álvarez
- Municipal 1-0 Xelajú: Pedro Altán
- Antigua 0-1 Comunicaciones: Karel Espino
- Malacateco-Mictlán, jueves 29 de enero a las 19:00 horas.