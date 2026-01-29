Guatemala empata ante Santa Lucía en Clasificatoria Sub-17

En el Stadion Rignaal ‘Jean’ Francisca de Willemstad, Curazao, y con arbitraje de Shandor Wilkinson, la Selección Nacional de Guatemala Sub-17 femenina empató a cero goles con su similar de Santa Lucía en la tercera fecha de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de Concacaf 2026 rumbo a la Copa del Mundo Femenina Marruecos 2026.
Este resultado puede ser un poco negativo en las aspiraciones de las chapinas en llegar al Premundial de este año. Guatemala había logrado triunfos ante Islas Caimán por 1-0 en la primera fecha y ante Antigua y Barbuda por 5-0 en la segunda fecha. Se esperaba que en su tercera presentación, las dirigidas por Alison Monzón obtuvieran su tercer triunfo y prácticamente sellar su boleto a la siguiente ronda.
El partido fue difícil para las connacionales, y la oportunidad más clara de gol, un penalti al minuto 38 de la parte inicial fue fallado por la experimentada jugadora Emery Aguilar, quien participa con el equipo de Pateadores ECNL 2010.
Al final de los 90 minutos, Guatemala debió conformarse con el empate en el partido. Eso sí, las chapinas siguen invictas y con una puntuación de 7 unidades, por su parte, Santa Lucía en su segunda presentación logró sumar su primera unidad.
Esta tarde aún deben jugar Islas Caimán ante Antigua y Barbuda, los dos últimos lugares del grupo, por lo que el primer lugar del grupo permanecerá a favor de las chapinas tras tres fechas, pero con grave peligro de perderlo en las siguientes jornadas.
Guatemala completó su tercer partido en estas Clasificatorias y le resta uno, que será ante Haití, otra de las favoritas de este sector C.
Las haitianas llevan dos juegos para sumar 6 puntos y estar por detrás de Guatemala a una unidad, por lo que el duelo entre ambas selecciones decidirá el futuro de este grupo.
Calendario de Guatemala
|NO.
|PARTIDO
|FECHA
|HORARIO GT
|1
|Guatemala 1-0 Islas Caimán
|Domingo, 25 de enero
|14:00 horas
|2
|Antigua y Barbuda 0-5 Guatemala
|Martes, 27 de enero
|14:00 horas
|3
|Guatemala 0-0 Santa Lucía
|Jueves, 29 de enero
|14:00 horas
|4
|Haití-Guatemala
|Lunes, 2 de febrero
|17:00 horas
¿Qué son las Clasificatorias Concacaf 2026?
La primera ronda de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de Concacaf 2026 determinará a las ocho selecciones -seis ganadoras de grupo y dos mejores segundos lugares-, de un total de 28, que avanzarán a la ronda final y se unirán a los cuatro equipos mejor clasificados de la región, que recibieron pase directo: Canadá, México, Puerto Rico y Estados Unidos (12 selecciones en total).
Es la segunda edición del torneo que se dispute bajo el actual formato de dos rondas, tras su introducción en 2025.
Las 12 selecciones en la ronda final competirán por cuatro boletos para representar a Concacaf en la competencia mundial, que se celebrará en Marruecos entre octubre y noviembre de este año.
En la edición anterior de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de Concacaf, disputada bajo el mismo formato de dos rondas, Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos lideraron sus respectivos grupos y aseguraron su clasificación a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025 en Marruecos.