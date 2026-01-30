Alcaraz gana la semifinal más larga del Abierto de Australia

El encuentro entre Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev se convirtió, con cinco horas y 27 minutos, en la semifinal más larga del Abierto de Australia, que supuso el pase del español a la final.
Alcaraz superó al número 3 del mundo, Zverev, por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 tras cinco horas y 27 minutos, es decir, en más tiempo que la que disputaron en 2009 los españoles Rafael Nadal y Fernando Verdasco, que duró cinco horas y 14 minutos y supuso el pase del balear para la final.
Además, el choque entre el español y el germano se convirtió en el tercer partido más largo del primer Grand Slam de la temporada, solo por detrás de la final entre Novak Djokovic y Rafael Nadal del 2012, que duró cinco horas y 53 minutos y la del británico Andy Murray y el australiano Thanasi Kokkinakis, de la segunda ronda del 2023, con cinco horas y 45 minutos.
Alcaraz, el más joven en alcanzar la final en los cuatro Grand Slam
Carlos Alcaraz, con 22 años y 272 días, se ha convertido en el más joven de la historia en disputar las finales de los cuatro torneos del Grand Slam, por delante del estadounidense Jim Courier en 1993.
El murciano, que jugará por el título ante el ganador del partido entre el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic, se situó en la octava final de un grande. Jugó y ganó dos del Abierto de Australia, otras dos con triunfo en Roland Garros y tres en Wimbledon, con dos victorias y una derrota, la de 2025 ante el italiano Sinner.
Ahora, por primera vez en su historia, jugará la del Abierto de Australia, la cuarta seguida en Grand Slam. El murciano supera ya el registro de Courier, que lo completó con 22 años y 321 días, cuando ganó Wimbledon en 1993.
Alcaraz: "El estrés, el calor y los nervios pasaaron factura"
Carlos Alcaraz descartó este viernes sufrir una lesión tras su victoria ante Alexander Zverev, aunque reconoció que "el estrés, no verse bien físicamente y el calor le pasaron factura", en un partido maratoniano que se resolvió en cinco sets y cerca de cinco horas y media.
El murciano apuntó a posibles causas como la deshidratación, la falta de sales o los nervios acumulados durante el encuentro "Problemas físicos pueden venir por falta de sales, deshidratación... ha habido bastantes nervios y eso es lo que intentaremos mejorar", afirmó tras el duelo en una rueda de prensa.
Alcaraz, que tuvo que solicitar una pausa médica para ser atendido por un fisioterapeuta, evitó detallar qué tomó para recuperarse: "eso queda entre mi equipo y yo" y asumió que el desgaste tendrá consecuencias en su estado físico y que el sábado se levantará "tieso", reconoció.
*Información EFE