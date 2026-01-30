Equipo de Sergio Chumil participará en Vuelta a España 2026

Burgos Burpellet BH fue nuevamente invitado para formar parte de la Vuelta a España, edición 2026, la cual arrancará el 22 de agosto en Mónaco y finalizará el 13 de septiembre en Granada. Con esta noticia se abre la posibilidad de que el ciclista guatemalteco Sergio Chumil pueda tener su segunda participación en el giro español. Su primera y única experiencia la escribió el año pasado siendo una de las grandes novedades del evento ciclístico internacional.
"Burgos-BH, equipo del guatemalteco Sergio Chumil, fue nuevamente invitado a la Vuelta a España 2026, que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre. Será la octava participación de la escuadra burgalesa en la ronda española y se abre la posibilidad de que Chumil compita otra vez en la carrera, donde el año pasado hizo historia al convertirse en el primer ciclista guatemalteco en completarla", anunció la Federación Nacional de Ciclismo en sus redes sociales.
"El Burgos Burpellet BH participará un año más en la prestigiosa Vuelta a España, una de las tres grandes vueltas del calendario internacional de la UCI. El equipo que dirige Julio Andrés Izquierdo ha recibido una de las dos invitaciones que otorgan cada año los organizadores de la prueba y disputará la carrera por octava vez en su historia", detalló el equipo de Sergio Chumil en su portal web.
Añadió: "La Vuelta de 2026 comenzará en el Principado de Mónaco el 22 de agosto y finalizará en Granada el 13 de septiembre, tras 21 días recorriendo nuestro país de norte a sur. De esta forma, el equipo burgalés se asegura su presencia en el que es su principal objetivo de la temporada".
Así le fue a Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025
Sergio Chumil tuvo una participación histórica en la Vuelta a España 2025. Se convirtió en el primer guatemalteco en completar y finalizar esta gran vuelta ciclista (una de las tres grandes junto al Tour de Francia y el Giro de Italia).
La carrera se disputó del 23 de agosto al 14 de septiembre de 2025, y Chumil logró terminar las 21 etapas (aunque la etapa final en Madrid fue neutralizada y cancelada por disturbios con manifestantes a unos 57 km de meta, los tiempos oficiales se mantuvieron).
Sergio Chumil terminó en la posición 69 de la clasificación general individual con un total de 77 horas, 10 minutos y 6 segundos. Diferencia con el ganador, Jonas Vingegaard, fue de 2 horas, 49 minutos y 38 segundos.
Fue un premio al trabajo desempeñado la pasada temporada, cuando los morados finalizaron en el puesto 27º del ranking UCI por equipos, cumpliendo el requisito para ser uno de los UCI ProTeams invitados.
Los ciclistas del Burgos Burpellet BH demostraron un gran pundonor y capacidad de superación para hacer frente a las dificultades y ser protagonistas en carrera. Ciclistas como Sergio Chumil, Mario Aparicio, Hugo de la Calle y José Luis Faura llegaron a Madrid tras haberse mostrado al ataque en fugas, llegadas al sprint y etapas de alta montaña.