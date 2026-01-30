 Sporting corta invicto de Amarini Villatoro con Cartaginés
Deportes

Sporting corta invicto de Amarini Villatoro con Cartaginés

En la sexta fecha del Clausura 2026 del futbol costarricense, el Cartaginés recibe a Pérez Zeledón el domingo 8 de febrero a las 11:00 horas.

Sporting le quitó el invicto a Cartaginés de Amarini Villatoro
Sporting le quitó el invicto a Cartaginés de Amarini Villatoro / FOTO: @Cartagines

Cuatro fechas fue el número de jornadas en las que el técnico guatemalteco Amarini Villatoro logró un invicto con su nuevo club en la liga costarricense de futbol, el Cartaginés. Pero en el cierre de la quinta fecha del torneo tico, el Sporting, un club que no ganaba ni anotaba desde octubre, llegó al estadio José Rafael "Fello" Meza y los derrotó para volver a la realidad al cuadro del estratega chapín.

El equipo de Amarini Villatoro había comenzado a lo grande su competición en el Clausura 2026 de Costa Rica: En su debut venció a Guadalupe por 2-1, luego, a Puntarenas 0-2, y en posteriormente ganó 1-0 a l Liga Deportiva Alajuelense, campeón defensor; y con el Deportivo Saprissa igualó 0-0.

Pero anoche, jugando en casa, el equipo del Cartaginés sucumbió ante Sporting que no anotaba ni ganaba desde octubre. Lo hizco con un contundente 0-2 gracias a las anotaciones de Marco Ureña y Josimar Méndez.

Los de Andrés Carevic llegaron a la ciudad de las brumas apremiados porque en la tabla acumulada compartían el sótano con Guadalupe. Los tres puntos les permiten dejar ese puesto, además de abandonar la última casilla del certamen.

Por su parte, el equipo de "Los brumosos" de Amarini Villatoro dejaron escapar la oportunidad de terminar la fecha en la cima, que ahora es de Herediano.

En la siguiente fecha, Cartaginés recibe a Pérez Zeledón y Sporting será local ante Guadalupe.

Habla Amarini Villatoro

Tras el partido, el técnico guatemalteco Amarini Villatoro hizo su análisis sobre la derrota: "Dejamos de hacer muchas cosas. El primer tiempo fue nefasto y eso nos pasó factura. Nuestra marca en ataque fue muy mala, no hubo referencias. Nos faltó orden y equilibrio".

Añadió: "En el segundo tiempo hubo una leve mejoría, pero no alcanzó". Villatoro también reconoció que el rendimiento mostrado anoche por su equipo estuvo lejos de lo mostrado en los partidos anteriores.

"Me sorprende cómo nos anotaron los goles, pudimos haber hecho más. Sporting hizo un gran partido, nos superaron en actitud y caímos en el conformismo previo al juego", sentenció Amarini Villatoro.

