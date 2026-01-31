 Arsenal sigue firme en la cima de la Premier Legue
Premier Legue: Arsenal vence al Leeds y sigue firme en la cima

Por su parte, el Chelsea gana y depende el Manchester United para ser cuarto lugar de la tabla.

El Arsenal volvió este sábado a la senda de la victoria al golear por 0-4 al Leeds United, con tantos de Martín Zubimendi, Karl Darlow en propia puerta, Viktor Gyokeres y Gabriel Jesús, y se mantiene en el liderato con una ventaja de siete puntos respecto a Manchester City y Aston Villa, que tienen un partido menos

Los de Mikel Arteta, que habían tropezado en los últimos tres partidos ligueros con dos empates y una derrota, consiguieron una victoria importantísima para seguir soñando con la Premier, competición que no ganan desde la temporada 2003-2004.

Los goles 

El español Martín Zubimendi inauguró el marcador y desatascó el partido ya que a partir de ese momento el Arsenal dominó y controló todas las facetas del juego.

Apenas siete minutos después llegó el segundo tras un córner cerrado de Noni Madueke que Darlow introdujo en su propia portería al no poder despejar.

Los 'gunners', en el minuto 69, aumentaron diferencias por medio del Gyokeres, uno de los fichajes estrella del mercado veraniego que estaba siendo cuestionado en las últimas semanas por su falta de gol.

Los cambios hicieron su efecto y en los últimos minutos Martin Odegaard filtró un pase para Gabriel Jesus, que definió con sutileza para poner el cuarto en el marcador.

Con esta victoria, el Arsenal se mantiene líder con una renta de siete puntos sobre el Manchester City y el Aston Villa, que jugarán mañana ante el Tottenham y el Brentford, respectivamente, y sigue soñando con volver a levantar la Premier League.

Chelsea 3-2 West Ham

El argentino Enzo Fernández culminó en el tiempo añadido la remontada del Chelsea, que se fue al descanso perdiendo 0-2, ante el West Ham, y sumó su tercera victoria consecutiva (3-2) en la Premier League que le coloca en la cuarta plaza de forma provisional.

Los visitantes se adelantaron por medio de Jarrod Bowen y Crysencio Summerville, pero los tantos de Joao Pedro, Marc Cucurella y Enzo, todos en la segunda parte, dieron la vuelta al marcador en un encuentro que acabó con una gran tangana que provocó al expulsión de Jean-Clair Todibo y varias amarillas.

Liam Rosenior, técnico del Chelsea, que sigue invicto en los tres partidos que ha dirigido en el torneo doméstico, hizo rotaciones y dejó en el banquillo a Cucurella, Joao Pedro y Pedro Neto, que participaron en la victoria entre semana en Liga de Campeones que aseguró el pase directo a octavos y que iban a ser decisivos en el encuentro.

*Información EFE.

