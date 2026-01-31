 Brasil lanza un plan para profesionalizar el arbitraje
Brasil lanza un plan para profesionalizar el arbitraje

La CBF pondrá en marcha un modelo arbitral profesional con salarios fijos, bonos por rendimiento, VAR de última generación y evaluaciones constantes con ascensos y descensos.

Imagen de referencia de un árbitro durante un partido de futbol - Pixabay
Imagen de referencia de un árbitro durante un partido de futbol / FOTO: Pixabay

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) dio a conocer un ambicioso programa de profesionalización del arbitraje que se implementará durante el período 2026-2027 y que promete marcar un antes y un después en la gestión arbitral del país. La iniciativa no solo redefine el vínculo entre la institución y sus jueces, sino que también coloca a Brasil a la vanguardia del arbitraje sudamericano, alineado con los estándares que impulsa la FIFA de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El proyecto contempla la adopción del VAR de tercera generación, la misma tecnología que se utilizará en el próximo Mundial, y un nuevo modelo laboral basado en salarios mensuales, incentivos por rendimiento y evaluaciones técnicas permanentes. A diferencia del esquema tradicional, el plan introduce un sistema de méritos con ascensos y descensos de categoría, trasladando al arbitraje una lógica competitiva similar a la que rige en el fútbol profesional.

Brasil busca profesionalizar más su arbitraje

Para llevar adelante esta transformación, la CBF destinará cerca de 195 millones de reales —aproximadamente 38 millones de dólares—, una inversión sin precedentes en el ámbito arbitral regional. El objetivo es abandonar definitivamente el modelo semiprofesional y consolidar una estructura moderna, evaluable y plenamente integrada al ecosistema del fútbol de élite. El mensaje institucional es contundente: el árbitro deja de ser un actor circunstancial y pasa a convertirse en un elemento estratégico del espectáculo deportivo.

Uno de los ejes centrales será la creación de un ranking de rendimiento dinámico, que se actualizará tras cada jornada y reflejará el desempeño real de los árbitros en competencia. Al final de cada temporada, al menos dos jueces por función —árbitros centrales, asistentes y VAR— descenderán de la categoría profesional según sus calificaciones, mientras que los mejores evaluados de las divisiones inferiores serán promovidos. De este modo, el rendimiento inmediato prevalecerá sobre la trayectoria acumulada.

Las evaluaciones técnicas estarán a cargo de una comisión especializada y de observadores contratados por la CBF, quienes analizarán aspectos clave definidos por FIFA y CONMEBOL, como el control del juego, la aplicación de las Reglas, el estado físico, la comunicación y el uso del VAR. Cada partido generará un informe individual detallado, con énfasis en las jugadas más sensibles. En la fase inicial, el programa incluirá a 72 árbitros profesionales entre jueces centrales, asistentes y árbitros VAR, todos con un esquema de remuneración fija y variable.

El plan también incorpora entrenamientos semanales, monitoreo tecnológico, controles médicos y un programa de formación continua con capacitaciones mensuales, análisis de video y sesiones prácticas. Aunque sistemas similares ya existen en ligas europeas y en México, su implementación en Brasil representa un punto de inflexión para Sudamérica. Con esta apuesta, la CBF no solo busca elevar la calidad del arbitraje local, sino también establecer un modelo de referencia para toda la región.

Imagen ilustrativa de un árbitro en un partido de futbol - Unsplash

Emisoras  Escúchanos