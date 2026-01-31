 La NBA castiga a Paul George con 25 juegos de suspensión
Paul George fue suspendido tras violar la política antidopaje de la NBA al consumir un medicamento no autorizado durante un tratamiento personal, hecho que fue reconocido por el propio jugador.

Paul George, jugador de los Philadelphia 76ers - X @sixers
Paul George, jugador de los Philadelphia 76ers / FOTO: X @sixers

La NBA anunció este sábado una dura sanción contra Paul George, actual jugador de los Philadelphia 76ers, quien fue suspendido por 25 partidos tras violar la política antidopaje de la liga. Según el comunicado oficial, el alero dio positivo por el consumo de un medicamento no permitido, lo que activó de inmediato el protocolo disciplinario establecido por la competición.

La suspensión entra en vigor desde este mismo sábado, comenzando con el partido que los 76ers disputan ante los New Orleans Pelicans en el Xfinity Mobile Arena. Se trata de una baja sensible para el equipo de Filadelfia, especialmente considerando la experiencia y jerarquía de George dentro del vestuario, pese a que su participación esta temporada había sido limitada por constantes problemas físicos.

La temporada de Paul George

A sus 35 años, Paul George promediaba 16 puntos por partido en la presente campaña, aunque solo logró disputar 27 encuentros. Las lesiones han marcado su rendimiento reciente, impidiéndole tener continuidad y consolidarse como una pieza clave dentro de la rotación del equipo dirigido por los Sixers.

Tras hacerse pública la sanción, el exjugador de Los Ángeles Clippers asumió su responsabilidad en una declaración difundida por ESPN. George explicó que, en el contexto de un tratamiento relacionado con su salud mental, cometió el error de consumir un medicamento prohibido. En su mensaje, ofreció disculpas a la organización, a sus compañeros y a los aficionados, y aseguró que utilizará este tiempo para recuperarse física y mentalmente con el objetivo de regresar en las mejores condiciones posibles.

