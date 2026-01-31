Levi's Stadium, el escenario del Super Bowl LX

El Super Bowl LX no solo reunirá a dos equipos en busca del trofeo Vince Lombardi, también volverá a colocar bajo los reflectores a uno de los estadios más representativos del deporte estadounidense. El Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers, será nuevamente el escenario del partido más importante de la NFL, reafirmando su estatus como uno de los recintos más modernos e influyentes del país y una pieza clave del panorama deportivo en California.
Situado en Santa Clara, en el corazón del Bay Area, el estadio encarna el espíritu innovador de la región. Su cercanía con Silicon Valley no es solo geográfica, sino también conceptual: el Levi’s Stadium fue concebido como un espacio que integra tecnología, diseño y funcionalidad. Esta combinación lo ha convertido en una sede habitual para eventos de alcance global, algo que quedará una vez más en evidencia el 8 de febrero de 2026, fecha en la que albergará el Super Bowl LX.
Detalles del Levi's Stadium
El origen del estadio responde a la necesidad de los 49ers de cerrar la etapa del histórico Candlestick Park y dar paso a una nueva era. Las obras comenzaron en 2012 y concluyeron con su inauguración en julio de 2014, marcando un hito para la franquicia y para la Bahía de San Francisco. Desde su concepción, el proyecto apostó por la sustentabilidad, la innovación arquitectónica y una experiencia pensada para el aficionado del siglo XXI.
En términos de capacidad, el Levi’s Stadium cuenta con alrededor de 68,500 asientos en su configuración habitual, cifra que puede superar los 72,000 espectadores en eventos especiales como el Super Bowl. Sin embargo, su verdadero valor no radica solo en los números, sino en la calidad del diseño: líneas de visión limpias, espacios amplios y una distribución que facilita el desplazamiento del público incluso en jornadas de alta demanda.
La experiencia dentro del recinto está diseñada para competir con los mejores estadios del mundo. Pantallas gigantes en alta definición, conexión Wi-Fi avanzada y sistemas digitales que optimizan los servicios forman parte de su oferta habitual. A esto se suman áreas premium, una variada propuesta gastronómica, tiendas oficiales y un sistema de transporte eficiente que conecta el estadio con distintos puntos del Bay Area mediante tren ligero y autobuses.
Más allá del fútbol americano, el Levi’s Stadium se ha consolidado como un escenario multifuncional de prestigio internacional. Ha sido sede de eventos como WrestleMania, partidos de College Football, encuentros de fútbol internacional y el Super Bowl 50, disputado en 2016. Además, en 2026 hará historia al convertirse en el primer estadio en albergar un Super Bowl y un partido de la Copa Mundial de la FIFA en el mismo año, confirmando que su legado no solo se apoya en el pasado, sino que continúa proyectándose hacia el futuro del deporte global.