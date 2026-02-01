Este domingo 1 de febrero, el conglomerado empresarial Castillo Hermanos realizó en zonas 10 y 9 capital la primera edición de la Carrera Guatemaltecos por la Nutrición, que lleva como lema: Cada kilómetro cuenta.
La carrera, que se desarrolló esta mañana, recorrió el circuito Reforma de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, en modalidad de 5 y 10 kilómetros, dio la oportunidad a sus participantes de conocer en la Expo las seis nuevas unidades móviles (Nutrimóviles) que se suman a los dos Campamentos de Nutrimóviles del programa y que se utilizarán para brindar atención primaria en salud, nutrición y desarrollo infantil en comunidades de Huehuetenango. Con estas nuevas unidades, se ampliará la cobertura del programa a más de 6 mil niños menores de cinco años. Este alcance se suma a la atención de más de 5 mil 500 familias y 15 mil personas inscritas al programa.
Los corredores se enfrentaron al reto de salir de la 12 calle de la zona 10 hacia el monumento del Toro de la Reforma / Ministerio de Educación, donde estuvo el retorno. Posteriormente, los participantes se dirigieron a la Plaza Costa Rica donde estuvo el otro retorno antes de llegar a la meta instalada en la Plaza El Obelisco.
#Atletismo?♂️ | Alejandra Quezada, jefa de Operaciones Guatemaltecos por la Nutrición, brinda declaraciones relacionadas a la celebración de la primera Carrera de Guatemaltecos por la Nutrición. ? Alex Meoño.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) February 1, 2026
La competencia pedestre tuvo la participación de al menos mil 600 personas, la mayoría llegó en familia. Ellos estuvieron acompañadas por diversas marcas de Castillo Hermanos, entre ellas: Agua Pura Salvavidas, Incaparina, Beberé Sport, Santa Delfina Free, Naú, Del Frutal, Bonlife, Protemás, Mondu, Super24, Talishte, Revive, entre otros.
Los fondos recaudados en la Carrera Guatemaltecos por la Nutrición se destinarán a la mejora de las condiciones de habitabilidad de dos mil familias inscritas en el programa, por medio de la instalación de letrinas, estufas mejoradas, pisos saludables y sistemas de captación de agua de lluvia; además, esta es una actividad que promoverá el ejercicio y educará sobre los seis ejes de trabajo integral del programa: Agua y Saneamiento, Crecimiento Económico, Soporte Nutricional, Acceso a Alimentos, Atención Primaria en Salud y Desarrollo Infantil Temprano.
#Atletismo?♂️ | Se da por iniciada la carrera de Guatemaltecos por la Nutrición, la cual cuenta con dos distancias: 5 y 10 kilómetros. La salida fue en la 12 calle de zona 9 y la meta estará en El Obelisco. ? Alex Meoño.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) February 1, 2026
Programa de talla mundial
Desde 2023, Guatemaltecos por la Nutrición cuenta con dos Campamentos de Nutrimóviles, estructuras móviles fabricadas en España para operar en entornos exigentes, garantizando autonomía, eficiencia y rapidez de despliegue. Por su versatilidad, el programa a la fecha ha entregado más de 60 mil servicios en los distintos ejes del programa y en los entornos de más difícil acceso, acercando soluciones inmediatas a las familias y contribuyendo a la sostenibilidad del modelo.
Estos campamentos operan en Huehuetenango en dos regiones: Región 1 (La Libertad, Cuilco y La Democracia) y Región 2 (Santa Eulalia y San Pedro Soloma), donde se ha implementado un protocolo integral que aborda las causas biológicas, económicas y ambientales de la desnutrición infantil.
En los primeros años después de su implementación, la doctora Sophia Aguirre, investigadora de la Universidad Católica de América en Washington, presentó el primer informe de resultados. El estudio confirma mejoras históricas:
- La desnutrición aguda en niños menores de cinco años se redujo del 6% a solo 0.38% en las comunidades tratadas
- La desnutrición crónica bajó hasta en 17 puntos porcentuales
- Se midió una mejora de 0.69 desviaciones estándar en el indicador talla/edad, indicando una mejora en el estado nutricional de los niños atendidos en el programa
- Más del 70% de las madres reportan crecimiento infantil normal de sus hijos
- Las enfermedades recurrentes en mujeres embarazadas y lactantes disminuyeron hasta un 76% cuando accedieron a los servicios de los Campamentos de Nutrimóviles.
- El consumo nutricional por hogar aumentó en 17% y se incrementó el acceso a alimentos, ahorro comunitario y proyectos productivos.