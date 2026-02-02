Darwin Lom no logró ser habilitado para la Copa Libertadores

El delantero guatemalteco Darwin Lom sufrió un duro revés en el inicio de su etapa con The Strongest, luego de quedar fuera de la convocatoria para el partido de este martes ante Deportivo Táchira, correspondiente a la primera ronda de la Copa Libertadores de la Conmebol. El atacante, que llegó hace apenas unos días al club aurinegro, no podrá ser tomado en cuenta en un compromiso clave a nivel continental.
La ausencia de Lom se debe a que no recibió la habilitación necesaria para ser inscrito en la competición internacional, ya que Comunicaciones continúa exigiendo el pago de 100 mil dólares por la rescisión de su contrato. Esta situación administrativa impidió que el futbolista pudiera ser registrado ante la Conmebol, a pesar de los esfuerzos realizados por la dirigencia del club boliviano.
Se espera que Lom reciba un pase provisional de la FIFA
Desde The Strongest se intentó destrabar el problema mediante la gestión de un pase internacional provisional; sin embargo, dicha medida no fue suficiente para cumplir con los requisitos del ente rector del fútbol sudamericano. Como consecuencia, el seleccionado guatemalteco no estará disponible, al menos, para el duelo de este martes frente al conjunto venezolano.
El entrenador del Tigre, Eduardo Villegas, lamentó la situación y reconoció la importancia del jugador en sus planes. "Nos puso triste la noticia, ya que lo teníamos en cuenta para el once titular", expresó el estratega en la conferencia de prensa previa al encuentro. Cabe destacar que Lom ya pudo debutar en un campeonato amistoso, pero ahora deberá encontrar una solución definitiva a sus problemas contractuales con los cremas para poder competir sin inconvenientes en el plano internacional.