Darwin Lom y el sueño de jugar la Copa Libertadores

El delantero guatemalteco Darwin Lom considera que su llegada al fútbol sudamericano marca un antes y un después en su carrera profesional. En una entrevista concedida a la agencia EFE, el atacante de 28 años aseguró que incorporarse a The Strongest representa el reto más grande que ha asumido hasta ahora, no solo por la exigencia deportiva, sino también por el significado personal que tiene competir en una de las regiones más intensas del fútbol mundial. "Este paso es lo más importante en mi carrera hasta ahora", afirmó con convicción.
Lom explicó que desde hace años tenía el objetivo claro de jugar en Sudamérica, atraído por un estilo en el que la lectura del juego y la intensidad son determinantes. "Pienso que el fútbol de Sudamérica es algo en lo que siempre he querido estar", señaló. Para el delantero, este cambio implica dejar atrás un contexto en el que predominan el "corazón y el carácter", característicos de la Concacaf, para adaptarse a un fútbol más táctico y exigente, propio de la Conmebol.
Darwin Lom relata su historia
Nacido en el seno de una familia migrante, Darwin Lom inició su trayectoria en clubes como N.E. Sharks, Chattanooga F.C. y Hartford Athletic, aunque fue en Guatemala donde consolidó gran parte de su carrera. Defendió los colores de Guastatoya, Malacateco, Xelajú, Deportivo Mixco y Comunicaciones, además de tener experiencias en Portugal y Costa Rica. A pesar de que su madre y sus hermanos residen en Estados Unidos desde hace más de tres décadas, el futbolista fue claro sobre su futuro: "Estar fuera de Estados Unidos es algo que quiero hacer, volver a Estados Unidos no está en mi plan".
El atacante reconoció que sus características encajan bien con la identidad de The Strongest, un club que exige compromiso y entrega constante. "Creo que soy muy conocido por eso y la voluntad de ayudar al equipo, yo siempre pongo al equipo por delante de mí", destacó. Además, aceptó el desafío físico que supone competir en Bolivia, donde se alternan partidos en el llano con temperaturas superiores a los 30 grados y encuentros en la altura, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Para Lom, jugar en el fútbol sudamericano también tiene un objetivo claro: mantenerse vigente en la selección de Guatemala. Vestir la camisola nacional es una prioridad absoluta en sus decisiones profesionales. "Mis decisiones tienen que ver con la selección, entonces vengo aquí en la altura (de Bolivia) por eso", remarcó, subrayando la importancia que tiene para él representar a su país en el ámbito internacional.
Admirador de Cristiano Ronaldo por su disciplina y ética de trabajo, y del fallecido Kobe Bryant por su mentalidad competitiva, Lom se define por su esfuerzo constante. "Me identifico por mi trabajo. Sé que nadie va a trabajar más que yo. Siempre voy a poner el extra en la cancha, fuera o donde esté. He llegado a un punto en el que la incomodidad es mi comodidad", aseguró el delantero, quien incluso comparó su estilo con el del belga Romelu Lukaku.
Ahora, como parte de la "legión centroamericana y caribeña" de The Strongest, se prepara para debutar en la Copa Libertadores en el estadio Hernando Siles, un escenario que pondrá a prueba su carácter y ambición.