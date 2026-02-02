El Atlético saca la chequera para fichar a Lookman

El Atlético de Madrid cerró este lunes una de las operaciones más destacadas de su mercado de fichajes con la incorporación de Ademola Lookman, procedente del Atalanta. El club rojiblanco desembolsó 35 millones de euros fijos más otros 5 millones en variables para hacerse con los servicios del atacante nigeriano, que firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030 tras superar el reconocimiento médico y formalizar su vinculación en el Riyadh Air Metropolitano.
La inversión refleja la apuesta del Atlético por un futbolista ya contrastado en la élite europea. A sus 28 años, Lookman llega como un jugador polivalente, capaz de actuar tanto por las bandas como por detrás del delantero, aportando velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora. Desde el club destacan su versatilidad táctica y su perfil ofensivo, cualidades que encajan con las necesidades del equipo y el proyecto deportivo a medio y largo plazo.
Atlético de Madrid se mueve en el mercado de fichajes
Durante su etapa en el Atalanta, Lookman se consolidó como una de las grandes referencias ofensivas del fútbol italiano y continental. En tres temporadas y media disputó 137 partidos, en los que firmó 55 goles y repartió 26 asistencias. Su punto más alto llegó en la temporada 2023-24, cuando fue decisivo en la conquista de la UEFA Europa League, coronándose con un histórico triplete en la final ante el Bayer Leverkusen.
El fichaje supone un salto importante tanto para el jugador como para el Atlético de Madrid, que refuerza su ataque con un futbolista en plena madurez competitiva. Aunque Lookman no se entrenó aún con sus nuevos compañeros este lunes, el club espera que se incorpore de inmediato al trabajo y pueda estar disponible para los próximos compromisos oficiales, empezando por el duelo copero ante el Betis. Con esta operación, el Atlético deja claro que su inversión busca impacto inmediato y rendimiento sostenido en el tiempo.