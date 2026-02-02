 El Atlético saca la chequera para fichar a Lookman
Deportes

El Atlético saca la chequera para fichar a Lookman

El club colchonero anunció el fichaje del nigeriano Ademola Lookman, procedente del Atalanta. El traspaso se cerró por 35 millones de euros, más 5 en variables.

Compartir:
Ademola Lookman, nuevo jugador del Atlético de Madrid - Atlético de Madrid
Ademola Lookman, nuevo jugador del Atlético de Madrid / FOTO: Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid cerró este lunes una de las operaciones más destacadas de su mercado de fichajes con la incorporación de Ademola Lookman, procedente del Atalanta. El club rojiblanco desembolsó 35 millones de euros fijos más otros 5 millones en variables para hacerse con los servicios del atacante nigeriano, que firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030 tras superar el reconocimiento médico y formalizar su vinculación en el Riyadh Air Metropolitano.

La inversión refleja la apuesta del Atlético por un futbolista ya contrastado en la élite europea. A sus 28 años, Lookman llega como un jugador polivalente, capaz de actuar tanto por las bandas como por detrás del delantero, aportando velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora. Desde el club destacan su versatilidad táctica y su perfil ofensivo, cualidades que encajan con las necesidades del equipo y el proyecto deportivo a medio y largo plazo.

Atlético de Madrid se mueve en el mercado de fichajes

Durante su etapa en el Atalanta, Lookman se consolidó como una de las grandes referencias ofensivas del fútbol italiano y continental. En tres temporadas y media disputó 137 partidos, en los que firmó 55 goles y repartió 26 asistencias. Su punto más alto llegó en la temporada 2023-24, cuando fue decisivo en la conquista de la UEFA Europa League, coronándose con un histórico triplete en la final ante el Bayer Leverkusen.

El fichaje supone un salto importante tanto para el jugador como para el Atlético de Madrid, que refuerza su ataque con un futbolista en plena madurez competitiva. Aunque Lookman no se entrenó aún con sus nuevos compañeros este lunes, el club espera que se incorpore de inmediato al trabajo y pueda estar disponible para los próximos compromisos oficiales, empezando por el duelo copero ante el Betis. Con esta operación, el Atlético deja claro que su inversión busca impacto inmediato y rendimiento sostenido en el tiempo.

Foto embed
Anotación de Ademola Lookman en la final de la Europa League ante Bayer Leverkusen -

En Portada

Entre frío y entusiasmo, arranca el ciclo escolar 2026 t
Nacionales

Entre frío y entusiasmo, arranca el ciclo escolar 2026

10:11 AM, Feb 02
¿Hasta cuándo continuará el frío en Guatemala y por qué se siente con tanta intensidad?t
Nacionales

¿Hasta cuándo continuará el frío en Guatemala y por qué se siente con tanta intensidad?

08:29 AM, Feb 02
El MP apela decisión de archivar el caso contra periodistast
Nacionales

El MP apela decisión de archivar el caso contra periodistas

11:04 AM, Feb 02
Cristiano Ronaldo se niega a jugar y agita el campeonato saudít
Deportes

Cristiano Ronaldo se niega a jugar y agita el campeonato saudí

09:16 AM, Feb 02

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos