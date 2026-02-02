Indignación por futbolista golpeando a árbitra en Quiché

Un video que circula en redes sociales ha generado profunda indignación tras mostrar el momento en que un futbolista agrede físicamente a una árbitra durante un partido en el campo Vijoma, del municipio de San Juan Cotzal, Quiché.
Las imágenes, captadas por un testigo, muestran claramente cuando Bernabé Lázaro, jugador del encuentro, propina un golpe directo en el rostro de la árbitra central, identificada como Jaquelin Rodríguez, luego de haber sido amonestado por cometer una falta.
El instante de la agresión provocó la reacción inmediata de los espectadores, quienes se acercaron para auxiliar a la silbante mientras se escucha en el video cómo algunos exclamaban "poli, actúe, poli", en referencia a un agente de la policía municipal presente en el lugar.
Futbolista abandona el campo sin mostrar arrepentimiento
Tras el ataque, Lázaro abandonó la cancha sin mostrar arrepentimiento, mientras que otros jugadores únicamente observaron la escena sin intervenir. La gravedad del hecho ha generado un amplio rechazo en redes sociales y entre la comunidad futbolística local. Hasta ahora no se ha informado sobre el estado de salud de Rodríguez ni si ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público por violencia contra la mujer.
Especialistas en derecho penal señalan que, en Guatemala, la agresión física contra una mujer es un delito sancionado, y en este caso, la existencia de un video con evidencia clara podría permitir que el MP actúe de oficio contra el agresor. Autoridades municipales y deportivas han sido instadas a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los árbitros y prevenir incidentes similares en el futuro.