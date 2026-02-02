 Indignación por futbolista golpeando a árbitra en Quiché
Deportes

Indignación por video de futbolista golpeando a árbitra en Quiché

Video muestra el instante en que un futbolista agrede a árbitra en San Juan Cotzal y causa indignación.

Compartir:
Jugador da puñetazo a árbitra durante partido, Captura de pantalla video de Facebook.
Jugador da puñetazo a árbitra durante partido / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video que circula en redes sociales ha generado profunda indignación tras mostrar el momento en que un futbolista agrede físicamente a una árbitra durante un partido en el campo Vijoma, del municipio de San Juan Cotzal, Quiché.

Las imágenes, captadas por un testigo, muestran claramente cuando Bernabé Lázaro, jugador del encuentro, propina un golpe directo en el rostro de la árbitra central, identificada como Jaquelin Rodríguez, luego de haber sido amonestado por cometer una falta.

El instante de la agresión provocó la reacción inmediata de los espectadores, quienes se acercaron para auxiliar a la silbante mientras se escucha en el video cómo algunos exclamaban "poli, actúe, poli", en referencia a un agente de la policía municipal presente en el lugar.

Futbolista abandona el campo sin mostrar arrepentimiento

Tras el ataque, Lázaro abandonó la cancha sin mostrar arrepentimiento, mientras que otros jugadores únicamente observaron la escena sin intervenir. La gravedad del hecho ha generado un amplio rechazo en redes sociales y entre la comunidad futbolística local. Hasta ahora no se ha informado sobre el estado de salud de Rodríguez ni si ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público por violencia contra la mujer.

Especialistas en derecho penal señalan que, en Guatemala, la agresión física contra una mujer es un delito sancionado, y en este caso, la existencia de un video con evidencia clara podría permitir que el MP actúe de oficio contra el agresor. Autoridades municipales y deportivas han sido instadas a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los árbitros y prevenir incidentes similares en el futuro.

En Portada

Autoridades prevén más tránsito vehicular para este lunest
Nacionales

Autoridades prevén más tránsito vehicular para este lunes

09:32 AM, Feb 01
La música celebra a sus mejores: estos son los ganadores de los Grammys 2026t
Farándula

La música celebra a sus mejores: estos son los ganadores de los Grammys 2026

10:37 PM, Feb 01
Arévalo afirma que ha dado un duro golpe al narcotráficot
Nacionales

Arévalo afirma que ha dado un duro golpe al narcotráfico

05:41 PM, Feb 01
Bad Bunny alza el Grammy y la voz: el puertorriqueño critica al ICE en plena ceremoniat
Farándula

Bad Bunny alza el Grammy y la voz: el puertorriqueño critica al ICE en plena ceremonia

09:16 PM, Feb 01

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos