La NFL confirma que volverá al Estadio Santiago Bernabéu

El estadio Santiago Bernabéu volverá a ser escenario de la NFL tras confirmarse oficialmente que Madrid acogerá este año otro partido de la fase regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano. El anuncio llega después de varios días de rumores y da continuidad al acuerdo plurianual firmado entre la liga estadounidense, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que ya permitió celebrar el histórico encuentro del pasado 16 de noviembre. Aquella primera experiencia supuso un hito para el fútbol americano en España y consolidó a la capital como una sede atractiva para grandes eventos deportivos internacionales.
Aunque la NFL no ha detallado cuántos partidos contempla el nuevo convenio ni qué equipos protagonizarán el próximo duelo, el precedente inmediato dejó cifras y sensaciones muy positivas. El enfrentamiento entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders reunió a 78.610 espectadores en el Bernabéu y se resolvió con una ajustada victoria de los Dolphins por 16-13. Ese éxito organizativo y de público fue clave para reforzar la apuesta de la liga por el mercado español, dentro de su estrategia de expansión global.
El Santiago Bernabéu se posiciona como referente en infraestructura
El acuerdo fue sellado este lunes por el director de la NFL en España, Rafa De los Santos, junto a representantes del Ayuntamiento de Madrid, del Gobierno regional y del Real Madrid, con Emilio Butragueño como figura destacada por parte del club blanco. De los Santos subrayó que el NFL Madrid Game supuso "un momento clave" para este deporte en España y celebró que el nuevo pacto multianual permita seguir conectando con los aficionados durante todo el año. En la misma línea, el alcalde José Luis Martínez-Almeida destacó el impacto económico y mediático del evento, así como la capacidad de Madrid para atraer citas deportivas de primer nivel.
El regreso de la NFL al Bernabéu se enmarca, además, en un calendario internacional ambicioso que llevará partidos de temporada regular a ciudades como Melbourne, Río de Janeiro, Múnich y Londres. Más allá del espectáculo, el acuerdo con Madrid incluye iniciativas para fomentar el fútbol bandera entre los jóvenes, una modalidad sin contacto que debutará como disciplina olímpica en Los Ángeles 2028. Con equipos como Chicago Bears, Kansas City Chiefs y Miami Dolphins impulsando su presencia en España, la NFL refuerza su vínculo con el país y consolida a Madrid como una pieza clave en su proyección global.