 Premier League, la liga con más gasto en mercado invernal
Deportes

La Premier vuelve a ser la liga con más gasto en el mercado invernal

El Manchester City volvió a liderar el gasto en la Premier League al invertir 72 millones de libras en el mercado invernal, reforzando su plantilla con los fichajes de Antoine Semenyo y Marc Guéhi.

Antoine Semenyo y Marc Guehi, fichajes del Manchester City - EFE
Antoine Semenyo y Marc Guehi, fichajes del Manchester City / FOTO: Agencia EFE

El mercado de fichajes invernal de la Premier League bajó el telón este lunes a las 19:00 horas locales, dejando un gasto total de 325 millones de libras, equivalentes a unos 375 millones de euros. Aunque la cifra sigue siendo elevada, representa un descenso notable en comparación con el mercado anterior, cuando los clubes ingleses alcanzaron los 421 millones. Este ajuste refleja una mayor cautela financiera, aunque sin renunciar del todo a las grandes operaciones que caracterizan al fútbol inglés.

Una de las particularidades de este cierre fue la tranquilidad del llamado deadline day. En un gesto que ya se ha convertido en tradición reciente, la ventana se cerró varias horas antes de la medianoche para evitar que los empleados de los clubes tengan que trabajar hasta altas horas de la madrugada. El resultado fue un día final sorprendentemente calmado, sin ningún traspaso confirmado en las últimas horas, algo poco habitual en la Premier League.

Manchester City, el club que más gastó en la Premier League

Pese a ello, el gasto total podría aumentar ligeramente, ya que los clubes aún disponen de un margen para registrar futbolistas y completar movimientos ya acordados. Un ejemplo es la operación de Jørgen Strand Larsen, por quien el Crystal Palace desembolsará cerca de 50 millones de libras al Wolverhampton Wanderers, una transferencia que ayudará a engrosar las cifras finales del mercado invernal.

En cuanto a los grandes protagonistas, el Manchester City volvió a liderar el gasto con una inversión de 72 millones de libras en los fichajes de Antoine Semenyo y Marc Guéhi, reforzando zonas clave de su plantilla.

El Liverpool, por su parte, espera hacer oficial la llegada del central francés Jeremy Jacquet por unos 60 millones de libras, aunque el jugador no se incorporará hasta el verano. Así, el mercado invernal deja una sensación de moderación relativa, pero confirma que la Premier League sigue marcando el ritmo económico del fútbol europeo.

Premier League presentará innovaciones en sus transmisiones televisivas - Unsplash

