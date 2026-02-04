 Athletic y Real Sociedad, semifinalistas de la Copa del Rey
Deportes

Athletic y Real Sociedad, semifinalistas de la Copa del Rey

Este jueves se conocerá al último semifinalista que saldrá del duelo Real Betis ante Atlético Madrid.

Compartir:
Athletic Club es semifinalista de la Copa del Rey 2026
Athletic Club es semifinalista de la Copa del Rey 2026 / FOTO: EFE

Iñaki Williams dio el pase a semifinales de la Copa del Rey al Athletic este miércoles en Mestalla con un gol en el minuto 90+6 después de una primera parte en la que el nigeriano Sadiq Umar empató su autogol y una segunda en la que Stole Dimitrievski paró un penalti a Mikel Jauregizar en el 75.

Mestalla se volcó con la Copa desde el principio. Miles de valencianistas recibieron el autobús del Valencia en su llegada al estadio para disputar una eliminatoria a la que Carlos Corberán salió con su once titular, con los cambios de Jesús Vázquez en el lateral izquierdo y Sadiq Umar en ataque.

Sin embargo, Ernesto Valverde revolucionó su alineación. Del once de gala del Valencia, a uno poco reconocible del Athletic. El técnico sorprendió a propios y a extraños con Urko Izeta en la punta de ataque y con el debut de Monreal.

El partido comenzó con ritmo y ambos equipos queriendo llevar la iniciativa. El Athletic lo intentaba a través de centros al área y el Valencia, con un juego directo por las bandas, donde Rioja intentaba hacerse fuerte y tuvo la primera ocasión con un chut que mandó directo a las manos de Padilla.

Poco a poco, el equipo blanquinegro comenzó a tener más y más posesión. Además de por las bandas, los de Carlos Corberán también llegaban al área bilbaína con pases largos a Sadiq. El delantero nigeriano siempre salía vencedor de los duelos, pero al encarar a portería se hacía un lío y perdía el balón.

Clasificación de la Real Sociedad

Álex Remiro, que detuvo un penalti en la segunda mitad, y dos goles en cuatro minutos de Gonçalo Guedes y Orri Oskarsson dieron la vuelta al partido frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza (2-3) e impulsaron a la Real Sociedad a las semifinales de la Copa del Rey.

Toni Martínez falló un penalti para poner el 3-1 y matar el partido, pero el portero visitante adivinó el lanzamiento y cambió el partido después de que el Glorioso se adelantara en dos ocasiones con un gol de Abde Rebbach a los ocho minutos y un penalti de Toni que deshizo el empate de Mikel Oyarzabal.

Los locales empezaron con mucha energía y, salvo una contra realista que finalizó con un disparo de Gonçalo Guedes, se jugó mucho tiempo en el campo de los donostiarras, que fallaron en las marcas en la frontal en el primer tiempo.

  • Por el momento, los clasificados a semifinales de la Copa del Rey 2025-2026 son Barcelona, Athletic y Real Sociedad. Este jueves, juegan Real Betis y Atlético Madrid por el último boleto a semifinales.
Foto embed
Real Sociedad es semifinalista de la Copa del Rey 2025-2026 - EFE

*Información EFE.

En Portada

Profesionales de ciencias afines critican su exclusión en votaciones para elegir magistradost
Nacionales

Profesionales de ciencias afines critican su exclusión en votaciones para elegir magistrados

03:02 PM, Feb 04
A 50 años del terremoto de 1976, Guatemala reflexiona sobre la memoria y la preparaciónt
Nacionales

A 50 años del terremoto de 1976, Guatemala reflexiona sobre la memoria y la preparación

12:10 PM, Feb 04
Arévalo anuncia convocatoria para la elección de magistrados de CCt
Nacionales

Arévalo anuncia convocatoria para la elección de magistrados de CC

01:32 PM, Feb 04
PGN confirma que intervino en el caso de Deanna Melillo y su hijat
Farándula

PGN confirma que intervino en el caso de Deanna Melillo y su hija

02:45 PM, Feb 04

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosReal MadridPNCEE.UU.Noticias de GuatemalaSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos