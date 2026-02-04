Athletic y Real Sociedad, semifinalistas de la Copa del Rey

Iñaki Williams dio el pase a semifinales de la Copa del Rey al Athletic este miércoles en Mestalla con un gol en el minuto 90+6 después de una primera parte en la que el nigeriano Sadiq Umar empató su autogol y una segunda en la que Stole Dimitrievski paró un penalti a Mikel Jauregizar en el 75.
Mestalla se volcó con la Copa desde el principio. Miles de valencianistas recibieron el autobús del Valencia en su llegada al estadio para disputar una eliminatoria a la que Carlos Corberán salió con su once titular, con los cambios de Jesús Vázquez en el lateral izquierdo y Sadiq Umar en ataque.
Sin embargo, Ernesto Valverde revolucionó su alineación. Del once de gala del Valencia, a uno poco reconocible del Athletic. El técnico sorprendió a propios y a extraños con Urko Izeta en la punta de ataque y con el debut de Monreal.
El partido comenzó con ritmo y ambos equipos queriendo llevar la iniciativa. El Athletic lo intentaba a través de centros al área y el Valencia, con un juego directo por las bandas, donde Rioja intentaba hacerse fuerte y tuvo la primera ocasión con un chut que mandó directo a las manos de Padilla.
Poco a poco, el equipo blanquinegro comenzó a tener más y más posesión. Además de por las bandas, los de Carlos Corberán también llegaban al área bilbaína con pases largos a Sadiq. El delantero nigeriano siempre salía vencedor de los duelos, pero al encarar a portería se hacía un lío y perdía el balón.
Clasificación de la Real Sociedad
Álex Remiro, que detuvo un penalti en la segunda mitad, y dos goles en cuatro minutos de Gonçalo Guedes y Orri Oskarsson dieron la vuelta al partido frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza (2-3) e impulsaron a la Real Sociedad a las semifinales de la Copa del Rey.
Toni Martínez falló un penalti para poner el 3-1 y matar el partido, pero el portero visitante adivinó el lanzamiento y cambió el partido después de que el Glorioso se adelantara en dos ocasiones con un gol de Abde Rebbach a los ocho minutos y un penalti de Toni que deshizo el empate de Mikel Oyarzabal.
Los locales empezaron con mucha energía y, salvo una contra realista que finalizó con un disparo de Gonçalo Guedes, se jugó mucho tiempo en el campo de los donostiarras, que fallaron en las marcas en la frontal en el primer tiempo.
- Por el momento, los clasificados a semifinales de la Copa del Rey 2025-2026 son Barcelona, Athletic y Real Sociedad. Este jueves, juegan Real Betis y Atlético Madrid por el último boleto a semifinales.
*Información EFE.