 Manchester City avanza a la final de la Copa de la Liga
Manchester City avanza a la final de la Copa de la Liga

El rival de los 'Citizens' será el Arsenal y la final será domingo 22 de marzo.

Manchester City finalista de la Copa de la Liga en Inglaterra
Manchester City finalista de la Copa de la Liga en Inglaterra / FOTO: EFE

El Manchester City ganó este miércoles al Newcastle por 3-1 gracias a un doblete de Omar Marmoush y a un tanto de Tijjani Reijnders, todos en la primera parte, y avanzó a la final de la Copa de la Liga donde se verá las caras con el Arsenal de Mikel Arteta el domingo 22 de marzo en el estadio de Wembley.

Con un resultado de 0-2 favorable a los 'Citizens', el técnico Pep Guardiola, que ha levantado el trofeo hasta en cuatro ocasiones, realizó rotaciones y dejó en el banquillo a figuras clave con Rodri, Erling Haaland y Ruben Dias.

A pesar de ello, los locales dominaron el partido de principio a fin, sentenciando la eliminatoria en la primera media hora y sin dar ninguna oportunidad al Newcastle, que no gana en el Etihad desde octubre de 2014 y que en ningún momento estuvo cerca de pasar a la final.

El Manchester City avisó desde los primeros compases, y en apenas siete minutos, se adelantó en el marcador por medio de Marmoush, que tras una pared con Nico O'Reilly, se aprovechó de un despeje de Dan Burn que golpeó en su pierna para sorprender a Aaron Ramsdale.

Los 'Citizens' siguieron poniendo en peligro la meta rival hasta que, en una jugada rápida, Marmoush completó su doblete al aprovechar un fallo en el despeje de Kieran Trippier tras un centro de Antoine Semenyo.

Sin tiempo a digerir el tanto, los locales sentenciaron el encuentro por medio de Reijnders, que aprovechó un balón suelto en el área para marcar el tercero antes del descanso.

Los cambios de Guardiola

Pep Guardiola dio entrada a Rodri, Cherki y Haaland para controlar el partido y evitar ningún atisbo de remontada.

Haaland tuvo hasta dos ocasiones para poner el cuarto en el marcador, pero se topó con un gran Ramsdale que le ganó la partida.

Con esta victoria, los de Pep Guardiola vuelven a una final, estancia que no pisaban desde 2021, cuando consiguieron el cuarto título consecutivo y se verán las caras con el Arsenal de Mikel Arteta, su rival en la Premier League que eliminó al Chelsea en semifinales.

Manchester City eliminó al Newcastle en Copa de la Liga - @ManCityES

*Información EFE.

