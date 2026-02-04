Newell's diseña un proyecto para fichar a Lionel Messi

Newell’s Old Boys volvió a ilusionar a su gente con la posibilidad de un regreso tan esperado como simbólico: Lionel Messi. Juan Manuel Medina, vicepresidente primero del club rosarino, confirmó que la institución trabaja en un proyecto con el objetivo de que el capitán de la Selección Argentina vista nuevamente la camiseta rojinegra en el primer semestre de 2027. "Estamos trabajando para que Leo vuelva en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso", aclaró el dirigente, bajando el tono de euforia pero ratificando que la idea existe y está en marcha.
Medina explicó que se trata de una iniciativa que va mucho más allá del plano estrictamente futbolístico. "Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino", señaló en una entrevista con TN. En esa línea, remarcó que el eventual regreso de Messi dependerá de múltiples factores estructurales y deportivos: "Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo".
¿Qué posibilidad hay de que Messi llegue a Newell's?
El dirigente también reveló que este "proyecto a largo plazo" comenzó a tomar forma en 2024, con el surgimiento de la agrupación política UNEN Newell’s Old Boys, que luego ganó las elecciones presidenciales de diciembre de 2025 con Ignacio Boero como candidato. Sin embargo, Medina fue prudente al resumir el estado actual de la situación: "Se habló, se planteó la idea, pero no hay definiciones". Aun así, durante la campaña, Boero lanzó una promesa contundente acompañado por figuras como Julio Lamas y Roberto Sensini: "Haré lo posible y lo imposible por cumplir el sueño de que venga Messi".
En lo deportivo, el anhelo también fue respaldado por el cuerpo técnico. Favio Orsi, entrenador del club junto a Sergio Gómez, expresó: "Nos parece que sería hermoso que él tenga la posibilidad de jugar en su club de origen, en su ciudad. Eso sería buenísimo que pueda pasar, así que todo lo que esté a nuestro alcance lo haremos".
No obstante, el contexto contractual aparece como un obstáculo clave: Messi tiene vínculo con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS y, al renovar, fue claro: "Desde que llegué a Miami soy muy feliz". Aunque el propio Lionel nunca ocultó su amor por Newell’s —al que definió como su "casa"—, también fue sincero en el pasado: "Tengo el sueño de poder jugar en Newell’s, pero no sé realmente si se va a dar. Hoy tengo una familia y está por delante de mi deseo". La ilusión está viva, pero el camino, por ahora, sigue siendo largo.