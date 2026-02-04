Marc-André ter Stegen volverá a pasar por el quirófano este viernes para someterse a una operación en el isquiotibial izquierdo, lesión que sufrió el pasado sábado durante el partido ante el Real Oviedo. El guardameta alemán, actualmente cedido por el FC Barcelona al Girona hasta el final de la presente temporada de LaLiga, afronta así un nuevo revés físico en un curso marcado por la falta de continuidad.
El club catalán informó este miércoles a través de sus canales oficiales que, una vez realizada la intervención quirúrgica, se establecerá el tiempo estimado de recuperación del internacional germano, que cumplirá 34 años el próximo mes de abril. La recuperación de una lesión de isquiotibiales que requiere operación (generalmente roturas de Grado III o avulsiones tendinosas) es un proceso largo, que suele tomar entre 4 y 6 meses para un retorno deportivo completo.
Ter Stegen complica su presencia en el Mundial
La lesión llega en un momento especialmente delicado para Ter Stegen, quien ya se había perdido la primera mitad de la temporada por problemas en la espalda. Su llegada al Girona en el mercado invernal respondía a la necesidad de sumar minutos de competición con vistas al Mundial de este verano, ante la falta de oportunidades en el Barcelona, donde Joan García es el portero titular indiscutible para Hansi Flick.
No obstante, después de disputar solo dos encuentros con su nuevo equipo, este nuevo contratiempo físico pone seriamente en duda su presencia en el torneo de selecciones que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. Para Ter Stegen, el Mundial representa una oportunidad única en su carrera, tras muchos años a la sombra de Manuel Neuer en la selección alemana, y esta lesión amenaza con truncar uno de sus grandes objetivos deportivos.