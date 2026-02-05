 Resultado Guatemala vs. Antigua y Barbuda por Premundial
Deportes

Sub-17 de Guatemala triunfa ante Antigua y Barbuda

Los guatemaltecos vuelven a las acciones el próximo sábado ante Granada, y cierran el martes ante Haití.

Guatemala derrotó a Antigua y Barbuda y el sábado juega ante Granada
Guatemala derrotó a Antigua y Barbuda y el sábado juega ante Granada / FOTO: Alex Meoño

Este jueves 5 de febrero de 2026 se abrieron las actividades en el grupo C de la Clasificatoria Masculina Sub-17 Concacaf 2026, torneo que clasificará al ganador del grupo a la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA Catar 2026. Haití derrotó a Granada (5-1), selección que tuvo problemas para llegar al país, pero al final logró completar sus inconvenientes; y Guatemala se impuso a Antigua y Barbuda (2-0) para encabezar y comenzar la lucha por esa primera posición, la cual da la gloria deportiva.

A primera hora, los haitianos, aspirantes al boleto mundialista derrotaron a los granadinos 5-1 con un triplete de Marvenly Exilas y anotaciones de Emerson Laïssé y Macenat Prophète. El gol de Granada lo hizo Cogan Dowden.

A segunda hora fue el debut de los chapines, dirigidos por Willy Coito Olivera, que presentó el siguiente cuadro: Como portero a Ethan Ruppert del Orlando City; los defensas Leandro Rivas del Charlotte F. C., Anthony Martir de Achuapa, Jefrrey Interiano del NY City y Daniel González del Charlotte F. C; como centrocampistas Patrick Arana del C. F. Montreal, Julio Sandoval del Cobán Imperial, Joshua Pérez del Cincinnati y Troi Panniel del Red Bulls; y como delanteros a Hensen Chacón de Municipal y Matías Micheo de Comunicaciones. Del once titular, solo cuatro jugadores pertenecer a equipos de Liga Nacional y el resto, es decir, siete futbolistas eran legionarios.    

Primera parte sin goles 

Antigua y Barbuda no resultó un rival fácil para Guatemala. Si bien es cierto, gran parte del partido fue dominado por Guatemala tanto la posesión del balón como ataques a la portería de Erick Moreta, la definición de los chapines no era la más precisa. Oportunidades desperdiciadas, muchos balones a los costados de la portería rival se repitieron en varias oportunidades durante la primera parte.

Los antiguanos no presentaban un orden táctico, pero tuvieron una jugada de peligro de gol donde estrellaron el balón en el travesaño, aunque en dicha acción hubo un error por parte del metal guatemalteco, Ethan Ruppert, del Orlando City.   

Erick Moreta, portero de Antigua y Barbuda atajó tres buenas jugadas a Patrick Arana, Matías Micheo y Daniel González.

Más de 15 remates hizo Guatemala en el primer tiempo, pero no hubo ningún gol, y eso empezó a preocupar a los locales, quienes debían superar el 5-1 de Haití para quedar esta noche como líderes de grupo.

Triunfo para Guatemala 

Guatemala tuvo un arranque de ensueño con goles de Patick Arana al 47 y Jeffrey Interiano al 51, y con ello, colocaba el marcador 2-0 y lo hacía ver más justo por todo lo realizado en la primera parte. Los chapines necesitaban anotar más goles para el liderato, pero pese a ese marcador, los de Antigua y Barbuda seguían dando la batalla, y el objetivo no sería nada fácil para los de Coito Olivera.   

Pese a su triunfo, el resultado quedó muy corto para los de Coito Olivera ya que tuvieron para masacrar futbolísticamente a su rival, pero la mala definición les afecto.

Este resultado, del 2-0, se quedó muy corto al 5-1 que alcanzó Haití sobre Granada, y con ello, el primer líder del grupo son los haitianos y toman ventaja en la lucha por el único boleto mundialista.

Jornada 2, sábado 7 de febrero de 2026

  • Antigua y Barbuda vs. Haití a las 17:00 horas GT
  • Granada vs. Guatemala a las 20:00 horas GT.
