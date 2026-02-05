Nómina de Guatemala Sub-17 para Clasificatorias 2026

Un total de 21 jugadores aparecen en la lista oficial de los convocados por el técnico uruguayo Willy Coito Olivera, quien tendrá la misión de darle a Guatemala su primera clasificación a una Copa del Mundo de la FIFA Sub-17 Catar 2026.
Son 13 jugadores de clubes locales y 8 legionarios los convocados por Coito para el inicio de las Clasificatorias Masculinas Sub-17 Concacaf 2026, las que dan boleto a los ganadores de grupo a la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA Catar 2026.
Ethan Ruppert, Leandro Rivas, Jefrrey Interiano, Patrick Arana, Jorge Castellanos, Joshua Pérez, Daniel González y Troi Panniel son los ocho legionarios a los servicios de Guatemala, quiene buscarán cumplir el sueño de miles de guatemaltecos de poder ver a su seleccionado en un mundial juvenil.
La nómina de Willy Coito Olivera
|No.
|Jugador
|Equipo
|1
|Ethan Ruppert / portero
|Orlando City
|2
|Alex Pinzón / portero
|Xelajú M. C.
|3
|José García / portero
|Comunicaciones
|4
|Jefrrey Interiano / defensa
|NY City
|5
|Marcos Arango / defensa
|Xelajú M. C.
|6
|Jorge de León / defensa
|Comunicaciones
|7
|Jorge Castellanos / defensa
|Woodstock Academy
|8
|Taylor Santiago / defensa
|Xelajú M. C.
|9
|Daniel González / defensa
|Charlotte F. C.
|10
|Leandro Rivas / defensa
|Charlotte F. C.
|11
|Anthony Martir / defensa
|Deportivo Achuapa
|12
|Andoni Jiménez / centrocampista
|Comunicaciones
|13
|Patrick Arana / centrocampista
|C. F. Montreal
|14
|Julio Sandoval / centrocampista
|Cobán Imperial
|15
|Joshua Pérez / centrocampista
|Cinncinatti
|16
|Troi Panniel / centrocampista
|Red Bulls
|17
|Deyvid Mejía / centrocampista
|Comunicaciones
|18
|Hensen Chacón / delantero
|Municipal
|19
|Ángel García / delantero
|AFF Guatemala
|20
|Jeffry González / delantero
|Xelajú M. C.
|21
|Mateo Micheo / delantero
|Comunicaciones
Por un boleto al Mundial Sub-17 Catar 2026
Esta es la segunda oportunidad en que la Selección Nacional Sub-17 de Guatemala busque a través de las Clasificatorias Masculinas Sub-17 Concacaf su boleto a la Copa del Mundo de la FIFA en dicha categoría.
La anterior, también celebrada en Guatemala hace un año, fue desaprovechada y se quedó a las orillas al ser derrotada por la Selección Nacional de Haití en la jornada final por 2-0.
En aquella Clasificatoria, Guatemala también debutó ante Antigua y Barbuda, así como lo hará hoy. El resultado del 2025 fue 2-1 a favor de la "Bicolor".
Guatemala tendrá para esta edición 2026 como rivales a Antigua y Barbuda, Granada y Haití, y será el próximo martes 10 de febrero cuando se conozca si los chapines logran o no ganar su grupo y con ello el boleto disponible para ir al Mundial Sub-17 que se celebrará en Catar en este año.
La Clasificatoria Sub-17 Concacaf 2026 será transmitida por Emisoras Unidas de Guatemala junto a las voces de El Mejor Equipo. Esta noche, nuestra antesala arranca a las 18:00 horas para una hora después relatar el partido entre chapines y los caribeños de Antigua y Barbuda.