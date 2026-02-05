 Nómina de Guatemala Sub-17 para Clasificatorias 2026
Deportes

Estos son los guatemaltecos que buscan clasificar al Mundial Sub-17

La Selección Nacional Sub-17 de Guatemala debuta esta noche ante Antigua y Barbuda. El partido lo podrás escuchar por Emisoras Unidas 89.7 FM y su radio en línea.

Compartir:
Selección Nacional Sub-17 de Guatemala
Selección Nacional Sub-17 de Guatemala / FOTO: FFG

Un total de 21 jugadores aparecen en la lista oficial de los convocados por el técnico uruguayo Willy Coito Olivera, quien tendrá la misión de darle a Guatemala su primera clasificación a una Copa del Mundo de la FIFA Sub-17 Catar 2026.

Son 13 jugadores de clubes locales y 8 legionarios los convocados por Coito para el inicio de las Clasificatorias Masculinas Sub-17 Concacaf 2026, las que dan boleto a los ganadores de grupo a la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Ethan Ruppert, Leandro Rivas, Jefrrey Interiano, Patrick Arana, Jorge Castellanos, Joshua Pérez, Daniel González y Troi Panniel son los ocho legionarios a los servicios de Guatemala, quiene buscarán cumplir el sueño de miles de guatemaltecos de poder ver a su seleccionado en un mundial juvenil.

Sub-17 de Guatemala debuta este jueves ante Antigua y Barbuda

Guatemala se enfrenta a Antigua y Barbuda en el grupo C, y espera lograr el boleto al Mundial Sub-17 el próximo martes ante Haití.

La nómina de Willy Coito Olivera

No. Jugador  Equipo 
1 Ethan Ruppert / portero  Orlando City 
2 Alex Pinzón / portero  Xelajú M. C. 
3 José García / portero  Comunicaciones 
4 Jefrrey Interiano / defensa  NY City 
5 Marcos Arango / defensa  Xelajú M. C. 
6 Jorge de León / defensa  Comunicaciones 
7 Jorge Castellanos / defensa  Woodstock Academy 
8 Taylor Santiago / defensa  Xelajú M. C. 
9 Daniel González / defensa Charlotte F. C. 
10 Leandro Rivas / defensa  Charlotte F. C. 
11 Anthony Martir / defensa  Deportivo Achuapa 
12 Andoni Jiménez / centrocampista  Comunicaciones 
13 Patrick Arana / centrocampista  C. F. Montreal 
14 Julio Sandoval / centrocampista  Cobán Imperial 
15 Joshua Pérez / centrocampista  Cinncinatti 
16 Troi Panniel  / centrocampista Red Bulls 
17 Deyvid Mejía / centrocampista  Comunicaciones 
18 Hensen Chacón / delantero  Municipal 
19 Ángel García / delantero  AFF Guatemala 
20 Jeffry González / delantero  Xelajú M. C. 
21 Mateo Micheo / delantero  Comunicaciones 

Por un boleto al Mundial Sub-17 Catar 2026 

Esta es la segunda oportunidad en que la Selección Nacional Sub-17 de Guatemala busque a través de las Clasificatorias Masculinas Sub-17 Concacaf su boleto a la Copa del Mundo de la FIFA en dicha categoría.

La anterior, también celebrada en Guatemala hace un año, fue desaprovechada y se quedó a las orillas al ser derrotada por la Selección Nacional de Haití en la jornada final por 2-0.  

En aquella Clasificatoria, Guatemala también debutó ante Antigua y Barbuda, así como lo hará hoy. El resultado del 2025 fue 2-1 a favor de la "Bicolor".

Guatemala tendrá para esta edición 2026 como rivales a Antigua y Barbuda, Granada y Haití, y será el próximo martes 10 de febrero cuando se conozca si los chapines logran o no ganar su grupo y con ello el boleto disponible para ir al Mundial Sub-17 que se celebrará en Catar en este año.   

La Clasificatoria Sub-17 Concacaf 2026 será transmitida por Emisoras Unidas de Guatemala junto a las voces de El Mejor Equipo. Esta noche, nuestra antesala arranca a las 18:00 horas para una hora después relatar el partido entre chapines y los caribeños de Antigua y Barbuda.  

Federación presenta nueva indumentaria de Selección Nacional

Las nuevas camisolas de la Selección de Guatemala están inspiradas en el Quetzal, el ave nacional de nuestro país; y fusionan identidad y pasión.

En Portada

Federación presenta nueva indumentaria de Selección Nacionalt
Deportes

Federación presenta nueva indumentaria de Selección Nacional

10:29 AM, Feb 05
Bomberos combaten incendio en cohetería en Totonicapánt
Nacionales

Bomberos combaten incendio en cohetería en Totonicapán

09:32 AM, Feb 05
Capturan a madre de niño hallado sin vida en Jutiapat
Nacionales

Capturan a madre de niño hallado sin vida en Jutiapa

11:09 AM, Feb 05
El futbolista portugués Cristiano Ronaldo cumple 41 años t
Deportes

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo cumple 41 años

09:36 AM, Feb 05

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.SeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos