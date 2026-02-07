Mensaje del guatemalteco Darwin Lom para Comunicaciones

Un mundo de incertidumbre rodea a Darwin Lom, quien busca jugar la fase previa de la Conmebol Libertadores 2026 con el Club The Strongest de Bolivia, pero una situación legal que mantiene con su anterior equipo, el Comunicaciones de Guatemala, podría frustrarle su gran sueño en el plano internacional.
Darwin Lom salió de Comunicaciones pagando una cláusula de su contrato, pero al irse al extranjero con el The Strongest, la situación se le complicó al chapín, ya que Comunicaciones alegó el pago de una fuerte suma económica dada la oportunidad que Lom tenía en el extranjero.
Tras varios días de dimes y diretes, el pase internacional de Lom estaba en poder de Comunicaciones, situación que le impedía jugar con The Strongest, pero una gestión de última hora y con el aval de la FIFA, le permitió a Darwin quedar habilitado provisionalmente. Incluso, jugó anoche ante Bolívar en el Torneo Amistoso de Verano 2026, donde el equipo de Lom quedó eliminado en la fase de octavos de final.
Pero ahora nuevamente surge el tema si Darwin Lom podrá o no tener participación con The Strongest en el duelo ante Táchira de Venezuela, partido correspondiente a la fase previa de la Conmebol Libertadores.
Declaraciones de Darwin Lom
Este sábado, Futbolomanía de Radio Fides de Bolivia entrevistó al guatemalteco, que se alista para viajar a Venezuela con su club para ese duelo de la Libertadores, aunque con la incertidumbre si quedará o no habilitado para dicho compromiso.
"Todavía estamos esperando los últimos detalles, cualquier cosa puede pasar en las últimas horas, pero preparándome", señaló Darwin Lom, quien viaja a Venezuela.
"Vamos con la mente positiva de que todo está saliendo a último minuto, y esperamos que sea así con Conmebol", añadió.
Sobre su actual situación, respeto a los papeles, Darwin Lom respondió: "Ya pasé muchas emociones y he visto muchas cosas que pasaron esta semana entonces ahora dejarlo en las manos de Dios y que se haga lo correcto esta vez y que Conmebol haga lo correcto".
A Darwin Lom también se le dijo que, si tenía algún mensaje para Comunicaciones, a lo que respondió: "Mi mamá me dijo que si no tenía nada bueno que decir, mejor no digo nada".
Darwin Lom resalta su compromiso para directivos, jugadores y afición del The Strongest; asimismo, señala que está motivado en lo individual, pero que es más importante lo que se haga de forma grupal en este compromiso internacional.
The Strongest juega la primera ronda de la Conmebol Libertadores 2026 ante el Deportivo Táchira de Venezuela. El duelo de ida se jugó esta semana en Bolivia, donde no pudo estar Darwin Lom, y su club ganó 2-1. La vuelta es este martes 10 de febrero a las 18:30 horas de Guatemala.
@futbolmaniabolivia01
🐯🏆EL TIGRE RUMBO A VENEZUELA - HABLA DARWIN LOM QUE VIAJA CON EL PLANTEL🏆🐯 El atacante guatemalteco es parte de la delegación y espera ser habilitado para jugar el partido. #FutbolmaniaBolivia🇧🇴 #ConmebolLibertadores2026🏆 #ClubTheStrongest🐯♬ sonido original - Futbolmania Bolivia