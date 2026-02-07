Muere piloto guatemalteco Diego Paiz Arroyave

El deporte del motor está de luto luego de conocerse la noticia sobre el deceso de Diego Paiz Arroyave, un piloto profesional guatemalteco, quien pertenece a la familia Paiz; es sobrino de Gerardo Paiz, el actual presidente de la Federación Guatemalteca de Futbol (FFG).
Mediante las redes sociales del Autódromo Los Volcanes Guatemala, se emitió esta tarde el siguiente mensaje: "Que descanse en paz Diego Paiz Arroyave, gran amigo, piloto y entusiasta del deporte motor. Nuestra solidaridad con sus amigos y familia".
Junto a este mensaje de solidaridad, venía una esquela donde se destaca una imagen del piloto nacional junto a su automóvil.
Ante la noticia, ya algunos equipos de futbol de Guatemala han emitido un pronunciamiento sobre la pérdida humana de Diego Paiz Arroyave. Uno de ellos fue el Deportivo Suchitepéquez de la Liga Primera División de Futbol de Guatemala.
"Junta directiva, personal administrativo, cuerpo técnico y plantel de jugadores lamentan el fallecimiento de Diego Paiz Arroyave, sobrino del ingeniero Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Futbol de Guatemala", dice la esquela presentada por el "Gigante del Sur".
Se añade: "Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad por esta pérdida irreparable. Rogamos a Dios otorgue cristiana resignación a familiares y amigos".
Por su parte, la Federación de Futbol de Guatemala también se ha pronunciado por lo acontecido.
"La Federación de Fútbol de Guatemala lamenta el sensible fallecimiento de Diego Paiz Arroyave. Nos unimos en oración, rogando a Dios les dé fortaleza, serenidad y les brinde cristiana resignación", se señala en el mensaje publicado en redes sociales.
Se espera que en las siguientes horas, otros clubes se sumen a esta ola de mensajes de solidaridad con la familia Paiz.
Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente las causas o los detalles de cómo ocurrió el fallecimiento de Diego.
¿Quién era Diego Paiz Arroyave?
Diego Paiz Arroyave era un reconocido piloto guatemalteco de automovilismo, destacado en el deporte motor de Guatemala. Fue un competidor exitoso en categorías como la BTCC Racing Guatemala (Bracket Touring Car Challenge), donde se coronó campeón nacional en la temporada 2019 en la categoría "A" Castrol Guatemala.
Participó en eventos en el Autódromo Pedro Cofiño y formó parte de escuderías como Audi Center Guatemala, logrando victorias y destacadas actuaciones en diferentes fechas y campeonatos nacionales desde al menos 2018-2019.
Era descrito como un amante del deporte y piloto múltiple ganador en el automovilismo guatemalteco.