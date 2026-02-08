Cobán Imperial derrota a Mictlán y continúa como líder

El estadio José Ángel Rossi recibió de nuevo un juego del líder del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, el cuadro de Cobán Imperial, que enfrente tuvo al Atlético Mictlán del brasileño Flávio Rego da Silva, quien la pasó mal en el estadio verapacense.
Fue una media hora de juego donde pasó de todo: Prácticamente tres goles y un expulsado, inclinando así la balanza a favor del cuadro azul, del equipo hoy por hoy, líder de la competencia: Cobán Imperial.
Óscar Mejía ganó una pelota por la banda de la izquierda y levantó un centro para la llegada en soledad del brasileño Janderson Pereira, quien anotó el 1-0 gracias a un perfecto cabezazo. Pereira hizo el quinto gol en su cuenta personal de lo que va el certamen y es líder de goleo en solitario.
Al 9, hubo falta sobre Yonathan Morán y penalti a favor de los cobaneros. El remate se hizo efectivo hasta el minuto 13, donde Janderson Pereira no pudo ya que el remate lo atajó John Faust, pero en la segunda jugada llegó Oscar Mejía para hacer el 2-0. Gol y asistencia para el jugador en menos de 15 minutos de juego.
Juan Winter hizo el 3-0 a favor de Cobán Imperial cuando se jugaban 30 minutos de partido.
Expulsión para Mictlán
Dos minutos más tarde, Juan Carlos Escobar pisoteó a Oscar Mejía y el árbitro Wildomar Ramírez no dudó en mostrarle tarjeta roja, y con ello dejaba con 10 jugadores a su equipo. En esa misma jugada, el jugador de Mictlán, William Ramírez, y el técnico de Cobán Imperial, Martín García, fueron amonestados.
En la recta final del primer tiempo, el portero cobanero Tomás Casas derribó dentro del área grande a William Fajardo y Ramírez marcó penalti, pero le salvó la vida al meta local al no expulsarlo.
Fue el mismo Fajardo quien remató y venció a Casas para el descuento en el partido (3-1) cuando ya se jugaba el 45+3. Así terminó el primer tiempo, en un partido donde hubo cuatro goles, dos penaltis marcados, un expulsado y una buena asistencia de público en el graderío del Verapaz.
Triunfo y liderato
Para el segundo tiempo, los técnicos movieron sus bancas y en 15 minutos de juego ya había hecho tres variantes por equipo.
Cuando era el 59, William Ramírez recibió tarjeta roja y fue expulsado del juego. Para esas alturas, Mictlán se quedaba con nueve jugadores para los últimos 30 minutos de juego.
Con este triunfo, Cobán Imperial alcanzó su cuarta victoria, y sumado a un empate, ya acumula 13 puntos de 15 disponibles y es el líder en solitario del campeonato.
Por su parte, el delantero brasileño Janderson Pereira acumuló cinco goles en cinco fechas y es el goleador, en solitario, del Clausura 2026.
Del lado de Mictlán, lo más preocupante ocurre en el tema del descenso: En 27 juegos, suma 28 puntos y es penúltimo lugar de la temporada (casilla de descenso). La noticia de esta fecha fue que Comunicaciones dejó la zona del descenso, donde ahora están los "Conejos".
En la sexta fecha, el líder Cobán Imperial visita al Aurora F. C. el domingo 15 de febrero en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán; y el Atlético Mictlán recibe al bicampeón Antigua G. F. C. a las 15:00 horas.