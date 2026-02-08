 México pide a connacionales "respetar la ley" en Super Bowl
Deportes

México pide a connacionales "respetar la ley" en el Super Bowl

La advertencia ocurre en un contexto en el que Estado Unidos ha desplegado violentas redadas migratorias en California y en ciudades como Minneapolis.

Compartir:
México pide a connacionales "respetar la ley" en el Super Bowl ante tensiones con EE.UU.
México pide a connacionales "respetar la ley" en el Super Bowl ante tensiones con EE.UU. / FOTO: EFE

Tras las redadas migratorias lideradas por el Servicio de Inmigración (ICE) en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México pidió a los mexicanos "viajar de manera responsable" y respetar "las leyes locales" de Santa Clara, California, donde hoy 8 de febrero se celebrará el Super Bowl LX.

En un mensaje en redes sociales, la cancillería mexicana ofreció recomendaciones a los viajeros mexicanos en las que, en caso de ser detenidos, pidan a la autoridad estadounidense notificar al consulado de México correspondiente para recibir una mejor orientación.

"Viaja de manera responsable y recuerda que las leyes locales deben respetarse en todo momento", destacó el mensaje de la dependencia.

Además, recordó a los viajeros que el consulado brinda asistencia en caso de extravío de pasaporte, detenciones, atención médica y apoyo si se es víctima de algún abuso o delito.

Violentas redadas migratorias 

También apuntó que las representaciones consulares de México en la región y la Línea de Apoyo Consular están disponibles como principal vía de auxilio.

La advertencia de la SRE ocurre en un contexto en el que EE.UU. ha desplegado violentas redadas migratorias en California y en ciudades como Mineápolis, que han provocado la muerte de dos civiles a manos de los agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En ese sentido, la jefa de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, descartó esta semana la presencia del ICE en operativos migratorios durante el Super Bowl LX, que contará con la presentación de medio tiempo de la estrella puertorriqueña Bad Bunny.

Foto embed
Emisoras Unidas Digital tiene cobertura especial este domingo por el Super Bowl 2026 - EU Digital

Precio de las entradas del Super Bowl

El precio de las entradas para el Super Bowl oscila entre los 3.100 y más de 18.000 dólares cuando falta un día para que los New England Patriots y los Seattle Seahawks se midan en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

El asiento más barato para ver la gran final del futbol americano, y el espectáculo del descanso de Bad Bunny, se vendía por 3.100 dólares en la plataforma de venta en línea VividSeats.

Este precio ha bajado ligeramente en las últimas 24 horas, cuando las entradas más baratas se vendían por 3.600, pero los asientos 'VIP' y los de los mejores sectores del Levi's Stadium aumentaron unos 2.000 dólares este sábado, hasta alcanzar los 18.600 dólares.  

El aguacate de México, la otra estrella que domina el Super Bowl

Entre el 5 y el 31 de enero de este año, los productores mexicanos apuntaron un envío de 127 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos.

*Información EFE.

En Portada

Fotos: Arévalo confirma traslado de reos a nuevas celdas en la Granja Penal Canadát
Nacionales

Fotos: Arévalo confirma traslado de reos a nuevas celdas en la Granja Penal Canadá

11:26 AM, Feb 08
Zelenski denuncia ataques rusos con 2 mil drones y 1 mil 200 bombas guiadas en una semanat
Internacionales

Zelenski denuncia ataques rusos con 2 mil drones y 1 mil 200 bombas guiadas en una semana

10:47 AM, Feb 08
Monterrey y Xelajú sufren derrotas previo a enfrentarse en Concachampionst
Deportes

Monterrey y Xelajú sufren derrotas previo a enfrentarse en Concachampions

07:24 AM, Feb 08
Actor que participó en la serie Narcos se casó en Guatemalat
Farándula

Actor que participó en la serie Narcos se casó en Guatemala

09:34 AM, Feb 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos