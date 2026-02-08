México pide a connacionales "respetar la ley" en Super Bowl

Tras las redadas migratorias lideradas por el Servicio de Inmigración (ICE) en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México pidió a los mexicanos "viajar de manera responsable" y respetar "las leyes locales" de Santa Clara, California, donde hoy 8 de febrero se celebrará el Super Bowl LX.
En un mensaje en redes sociales, la cancillería mexicana ofreció recomendaciones a los viajeros mexicanos en las que, en caso de ser detenidos, pidan a la autoridad estadounidense notificar al consulado de México correspondiente para recibir una mejor orientación.
"Viaja de manera responsable y recuerda que las leyes locales deben respetarse en todo momento", destacó el mensaje de la dependencia.
Además, recordó a los viajeros que el consulado brinda asistencia en caso de extravío de pasaporte, detenciones, atención médica y apoyo si se es víctima de algún abuso o delito.
Violentas redadas migratorias
También apuntó que las representaciones consulares de México en la región y la Línea de Apoyo Consular están disponibles como principal vía de auxilio.
La advertencia de la SRE ocurre en un contexto en el que EE.UU. ha desplegado violentas redadas migratorias en California y en ciudades como Mineápolis, que han provocado la muerte de dos civiles a manos de los agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
En ese sentido, la jefa de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, descartó esta semana la presencia del ICE en operativos migratorios durante el Super Bowl LX, que contará con la presentación de medio tiempo de la estrella puertorriqueña Bad Bunny.
Precio de las entradas del Super Bowl
El precio de las entradas para el Super Bowl oscila entre los 3.100 y más de 18.000 dólares cuando falta un día para que los New England Patriots y los Seattle Seahawks se midan en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).
El asiento más barato para ver la gran final del futbol americano, y el espectáculo del descanso de Bad Bunny, se vendía por 3.100 dólares en la plataforma de venta en línea VividSeats.
Este precio ha bajado ligeramente en las últimas 24 horas, cuando las entradas más baratas se vendían por 3.600, pero los asientos 'VIP' y los de los mejores sectores del Levi's Stadium aumentaron unos 2.000 dólares este sábado, hasta alcanzar los 18.600 dólares.
*Información EFE.